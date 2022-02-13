الرئيس الأوكراني يدعو بايدن لزيارة كييف

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، الأحد، نظيره الأميركي جو بايدن إلى زيارة كييف لإظهار دعم واشنطن لبلاده في مواجهة خطر غزو روسي، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

ونقلت الرئاسة الأوكرانية قول زيلنسكي لبايدن خلال مكالمة هاتفية بينهما في وقت سابق الأحد: «أنا واثق بأن زيارتكم لكييف خلال الأيام المقبلة (...) ستكون إشارة قوية وستساهم في استقرار الوضع».

- بايدن وزيلنسكي يتوافقان على مواصلة نهجي «الدبلوماسية» و«الردع» حيال موسكو

وفي وقت سابق الأحد، أفادت الرئاسة الأميركية بتوافق جو بايدن وفولوديمير زيلنسكي خلال المكالمة الهاتفية، التي استمرت نحو خمسين دقيقة، على مواصلة نهجي «الدبلوماسية» و«الردع» حيال روسيا.

وقال البيت الأبيض إن «الرئيسين توافقا على أهمية مواصلة الدبلوماسية والردع ردًا على التعزيزات العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا»، مضيفة أن بايدن كرر وعده برد «سريع وحاسم» من الولايات المتحدة، بالتنسيق مع حلفائها، في حال حصول هجوم روسي، بحسب «فرانس برس».