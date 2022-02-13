أميركا واليابان وكوريا الجنوبية تدين عمليات إطلاق الصواريخ السبعة لبيونغ يانغ

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزراء خارجية اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، السبت، وقوفهم صفًا واحدًا ضد كوريا الشمالية التي أجرت عدة اختبارات لصواريخ بالستية أخيرًا.

وبعد يوم من الاجتماعات في هونولولو، دان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والكوري الجنوبي تشانغ أوي يونغ والياباني هاياشي يوشيماسا عمليات إطلاق الصوارخ السبع باعتبارها «مزعزعة للاستقرار»، وفق بيان مشترك. وأفادوا أن على بيونغ يانغ «وقف أنشطتها غير القانونية والانخراط بدلًا من ذلك في الحوار»، وفق «يورو نيوز».

كوريا الديمقراطية الشعبية في مرحلة استفزاز

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي إلى جانب باقي وزراء الخارجية إن «جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في مرحلة استفزاز... نواصل العمل لإيجاد طرق لمحاسبتها»، مشيرًا إلى آخر حزمة عقوبات فرضت على ثمانية أشخاص وكيانات مرتبطة بحكومة كوريا الشمالية.

- واشنطن تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن حول كوريا الشمالية

- تقرير أممي سري: كوريا الشمالية طورت ترسانتها النووية والصاروخية رغم العقوبات

وشدد الدبلوماسيون الثلاثة على التزامهم نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية بأكملها واستعدادهم لاستئناف المحادثات مع بيونغ يانغ، التي لم تستجب لمساعي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للتقارب على مدى العام الماضي.

وقالوا في بيان إن «وزراء الخارجية شددوا على أن لا نوايا معادية من قبلهم تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وأكدوا أنهم ما زالوا منفتحين على ترتيب اجتماعات معها من دون شروط مسبقة».