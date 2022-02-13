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الشرطة الكندية تخلي جسرا استراتيجيا من المحتجين على القيود الصحية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 فبراير 2022, 09:36 مساء
الشرطة الكندية تخلي جسرا استراتيجيا من المحتجين على القيود الصحية
الشرطة تطوق شاحنات صغيرة محاولةً إخلاء جسر امباسادور الحدودي في أونتاريو. (أ ف ب)
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أجلت الشرطة الكندية، الأحد، آخر المحتجين الذين كانوا يغلقون جسر أمباسادور، المحور الحدودي الرئيسي بين كندا والولايات المتحدة، فيما تتواصل حركة التعبئة ضد القيود الصحية في كل أنحاء البلاد لا سيما في العاصمة أوتاوا حيث دخلت الاحتجاجات أسبوعها الثالث.

وأفادت شرطة وندسور في تغريدة أن وحدة كبيرة من الشرطة تجمعت عند أطراف الجسر في الصباح الباكر، وبدأت قوات الأمن حملة توقيفات وقامت بسحب مركبات، وفق «فرانس برس».

«أزمتنا الاقتصادية الوطنية عند جسر أمباسادور»
وأضافت الشرطة في تغريدة «لن يكون هناك أي تسامح مع الأنشطة غير المشروعة» داعية السكان الى تجنب المنطقة. بحسب شبكة «سي بي سي» فإن الطريق المؤدية الى الجسر تم إخلاؤها. لكن حركة السير على الجسر لم تكن قد استؤنفت بعد ظهر الأحد.

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وقال رئيس بلدية وندسور درو ديلكنس «أزمتنا الاقتصادية الوطنية عند جسر أمباسادور انتهت اليوم» في إشارة إلى الكلفة المالية الكبرى للإغلاق الذي كان مستمرًا منذ الإثنين. وأضاف أن المعبر الحدودي سيعاد فتحه «حين سيكون الأمر آمنا» تاركًا للشرطة والأجهزة الحدودية مسؤولية هذا القرار.

تجنب «أي خطاب سياسي»
ودعا رئيس البلدية أيضًا في بيان المسؤولين الفدراليين والمحليين في البلاد الى تجنب «أي خطاب سياسي من شأنه أن يبث الانقسام» وذلك بعد سنتين من قيود مفروضة بسبب الوباء.

بدأت العملية صباح السبت، ودفعت الشرطة التي تتقدم بحذر وبطء المتظاهرين إلى التراجع، وأخلت تقاطعًا مهمًا، ولكن لم يخلِ كل المتظاهرين المكان في نهاية اليوم، ولم تعد حركة المرور على الجسر إلى طبيعتها. ولم تحصل توقيفات السبت.

وانطلقت العملية في أعقاب أمر صادر عن المحكمة العليا في أونتاريو يقضي بمغادرة هؤلاء المتظاهرين الموجودين منذ الإثنين، هذا المحور الحدودي الرئيسي بين الولايات المتحدة وكندا. ودفع هذا الإغلاق واشنطن إلى التدخل لدى حكومة جاستن ترودو.

وكان لإغلاق هذا الجسر تداعيات على قطاع صناعة السيارات على جانبي الحدود. وتمر أكثر من 25% من السلع المصدرة بين الولايات المتحدة وكندا عبر هذا الجسر.

رفض الإجراءات الصحية
ودخلت حركة الاحتجاج ضد التدابير الصحية أسبوعها الثالث في كندا، وانتقلت إلى عدد من البلدان. ففي فرنسا غادر قسم من قوافل مناهضة للقاح ضواحي باريس الأحد للوصول الى بروكسل والتظاهر الإثنين رغم حظر التظاهرة من قبل السلطات البلجيكية.

تدفق آلاف المعارضين للشهادة الصحية أو للرئيس ايمانويل ماكرون الى باريس للتظاهر السبت وأطلقوا على حركتهم اسم «قوافل الحرية». وحظرت الشرطة التظاهرة الباريسية.

وكانت حركة الاحتجاج الكندية بدأت بتحرك لسائقي الشاحنات احتجاجًا على إلزامهم بتلقي اللقاح لعبور الحدود بين كندا والولايات المتحدة، ولكن توسع نطاقها ليتحول إلى تظاهرة واسعة ضد القيود الصحية، كما عبّر عدد من المتظاهرين عن رفضهم لحكومة ترودو. 

تواصل التظاهرات في عدة مدن كندية 
تواصلت التظاهرات السبت في عدة مدن كندية بينها تورونتو ومونتريال وبقيت معابر حدودية أخرى مغلقة في مقاطعتي مانيتوبا وألبرتا.

وإذا كان الوضع في أوتاوا أكثر هدوءا صباح الأحد، فإن زخم التحرك لم يتراجع في العاصمة الكندية التي يشلها المتظاهرون منذ أواخر يناير. 

وأكدت شرطة أوتاوا وجود حوالي 4000 متظاهر في وسط المدينة السبت. وأوضحت في بيان أن بعضهم مارس العنف أو قام بأعمال غير قانونية. وكررت كذلك أن إمكاناتها محدودة في مواجهة الوضع الذي دفع سلطات المدينة ومقاطعة اونتاريو إلى إعلان حال الطوارئ.

صباح الأحد، كان أول المتظاهرين يصلون رافعين الأعلام الكندية إلى أوتاوا حيث كان الطقس مشمسًا لكن باردا جدا بحيث بلغت الحرارة حوالي 20 درجة مئوية تحت الصفر صباحًا.

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