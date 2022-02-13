الأمم المتحدة: السلطات الأفغانية تطلق سراح أربع ناشطات نسويات

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت «طالبان» سراح أربع ناشطات أفغانيات أوقفن في كابل قبل أسابيع وكن يعتبرن «مفقودات» منذ ذلك الحين، على ما أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (أوناما) الأحد.

وكتبت «أوناما» على تويتر «بعد فترة طويلة من عدم اليقين حول مصيرهن وسلامتهن، أطلقت سلطات طالبان سراح الناشطات الأفغانيات الأربع المفقودات وأقاربهن المفقودين أيضًا». وكان أقارب إحدى الناشطات أعلنوا الجمعة إطلاق سراحها، وفق «فرانس برس».

«طالبان» في زيارة إلى جنيف

ويجري وفد من «طالبان» زيارة إلى جنيف لعقد محادثات مع مسؤولين سويسريين ومنظمات غير حكومية بشأن حقوق الإنسان وإيصال المساعدات الإنسانية.

وقالت ناطقة باسم الخارجية السويسرية إن «أعضاء من الوفد سيجرون محادثات تتطرق إلى إيصال المساعدات للسكان المحتاجين إليها، وحماية العاملين في المجال الإنساني واحترام حقوق الإنسان»، مشددة في الوقت ذاته على أن وجود عناصر من الحركة «المتطرفة» في سويسرا لا يمثل اعترافًا بنظام «طالبان» التي استولت على السلطة في كابل في أغسطس العام الماضي.

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وشهدت العاصمة النرويجية أوسلو في 24 يناير الماضي محادثات بين ممثلين عن طالبان ودبلوماسيين غربيين تركزت على الأزمة الإنسانية في أفغانستان، حيث يعاني الملايين من الجوع.

قتل 100 فرد من أعضاء الحكومة الأفغانية

وفي أول زيارة يجريها ممثلون عن طالبان منذ عادوا إلى السلطة في أغسطس، التقى أعضاء الوفد بقيادة وزير خارجية حكومة الحركة أمير خان متقي بممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي والنرويج.

وذكر تقرير للأمم المتحدة صدر في نهاية شهر يناير الماضي أن حركة طالبان وحلفاءها قتلوا ما يزيد على 100 فرد من أعضاء الحكومة الأفغانية السابقين وأفراد الأمن والأشخاص الذين عملوا مع القوات الدولية، فيما نفت الحركة المتشددة ذلك.

ويصف التقرير بالتفاصيل الانتقاص الشديد من حقوق الإنسان من جانب الحكام الجدد في أفغانستان إضافة إلى عمليات القتل السياسي وتقييد حقوق المرأة والحق بالاحتجاج.