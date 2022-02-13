شولتس: روسيا ستواجه عقوبات غربية «فورية» إذا غزت أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المستشار الألماني أولاف شولتس، الأحد، من أن الغرب سيفرض عقوبات «فورًا» على روسيا إذا اجتاحت أوكرانيا.

وقال شولتس قبل زيارة الإثنين لكييف ثم الثلاثاء لموسكو، إنه «في حال شن عدوان عسكري على أوكرانيا يعرض سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها للخطر، سيقود هذا إلى عقوبات قاسية أعددناها بصورة دقيقة ويمكننا تنفيذها فورًا مع حلفائنا في أوروبا وداخل الحلف الأطلسي»، وفق «فرانس برس».

من جانبه، قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي انتخب لولاية ثانية الأحد، إن موسكو تتحمل «مسؤولية» خطر «الحرب» في أوروبا بسبب التوتر بشأن أوكرانيا، عشية زيارة المستشار أولاف شولتس لكييف وبعدها إلى موسكو. وأضاف الرئيس الذي أعيد انتخابه لولاية من خمس سنوات «نحن وسط خطر اندلاع صراع عسكري، حرب في أوروبا الشرقية، وروسيا تتحمل مسؤولية ذلك».

التوتر» وصل بين روسيا وأوكرانيا إلى نقطة «حرجة»

قالت الحكومة الألمانية إن «التوتر» وصل بين روسيا وأوكرانيا إلى نقطة «حرجة» مع حشد قوات روس على الحدود الأوكرانية، يأتي هذا التصريح عشية زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس للعاصمة الأوكرانية كييف وبعدها إلى العاصمة الروسية موسكو.

وقال مصدر بالحكومة الألمانية وفقًا لوكالة «فرانس برس» أمام صحفيين في برلين: «ازداد قلقنا.. نعتقد أن الوضع حرج، خطير جدًا»، فيما تتصاعد المخاوف من غزو روسي وشيك لأوكرانيا.

ودعا المستشار الألماني، أولاف شولتس، الخميس، روسيا إلى عدم التقليل من أهمية «وحدة» الأوروبيين و«تضامنهم»، مع استمرار الجهود الدبلوماسية الكثيفة لاحتواء الأزمة الأوكرانية.

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وقال شولتس إثر مشاورات أجراها مع قادة دول البلطيق الثلاث في برلين: «في هذا الوضع الدقيق بالنسبة إلينا جميعًا، على روسيا ألا تقلل من أهمية وحدتنا وتصميمنا بوصفنا شركاء داخل الاتحاد الأوروبي وبوصفنا حلفاء في حلف شمال الأطلسي»، مؤكدًا أنه يتعامل «بجدية كبيرة» مع القلق الذي تبديه الدول الثلاث.