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الحكومة الألمانية: الوضع «حرج» مع تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 فبراير 2022, 03:54 مساء
الحكومة الألمانية: الوضع «حرج» مع تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا
مقر البرلمان الألماني في برلين، (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت الحكومة الألمانية إن «التوتر» وصل بين روسيا وأوكرانيا إلى نقطة «حرجة» مع حشد قوات روس على الحدود الأوكرانية، يأتي هذا التصريح عشية زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس للعاصمة الأوكرانية كييف وبعدها إلى العاصمة الروسية موسكو.

وقال مصدر بالحكومة الألمانية وفقًا لوكالة «فرانس برس» أمام صحفيين في برلين: «ازداد قلقنا.. نعتقد أن الوضع حرج، خطير جدًا»، فيما تتصاعد المخاوف من غزو روسي وشيك لأوكرانيا.

شولتس يستهجن تقليل روسيا من أهمية وحدة الأوروبيين
دعا المستشار الألماني، أولاف شولتس، الخميس، روسيا  إلى عدم التقليل من أهمية «وحدة» الأوروبيين و«تضامنهم»، مع استمرار الجهود الدبلوماسية الكثيفة لاحتواء الأزمة الأوكرانية.

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وقال شولتس إثر مشاورات أجراها مع قادة دول البلطيق الثلاث في برلين: «في هذا الوضع الدقيق بالنسبة إلينا جميعًا، على روسيا ألا تقلل من أهمية وحدتنا وتصميمنا بوصفنا شركاء داخل الاتحاد الأوروبي وبوصفنا حلفاء في حلف شمال الأطلسي»، مؤكدًا أنه يتعامل «بجدية كبيرة» مع القلق الذي تبديه الدول الثلاث.

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