السفير الروسي لدى السويد: موسكو «لا تبالي» بالعقوبات الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد سفير روسيا لدى السويد، فيكتور تاتارنتسيف، أن موسكو «لا تبالي» بخطر التعرّض لعقوبات غربية في حال غزت أوكرانيا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال الدبلوماسي المخضرم الذي يتحدث السويدية بطلاقة وتولى المنصب في البلد الاسكندنافي أربع مرّات، لجريدة «أفتونبلاديت» السويدية في مقابلة نشرتها على موقعها في وقت متأخر السبت: «لا نبالي إطلاقا بعقوباتهم»، مضيفًا: «خضعنا في الأساس لعديد العقوبات وكان لذلك أثر إيجابي على اقتصادنا وزراعتنا».

وتابع: «بات اكتفاؤنا الذاتي أكبر وتمكّنا من زيادة صادراتنا. لا أجبان إيطالية أو سويسرية لدينا، لكننا تعلّمنا صناعة أجبان روسية بنفس الجودة باستخدام وصفات إيطالية وسويسرية»، مضيفًا: «العقوبات الجديدة ليست بالأمر الإيجابي لكنها ليست بالسوء الذي يتحدث عنه الغرب»، واتّهم الغرب بعدم فهم العقلية الروسية.

ورأى تاتارنتسيف:«كلما ضغط الغرب أكثر على روسيا، سيكون الرد الروسي أقوى»، وجاءت تصريحات الدبلوماسي في وقت تتهم الدول الغربية أموسكو بالتحضير لغزو أوكرانيا، بعدما حاصرت جارتها تقريبا بأكثر من مئة ألف جندي.

وحذّرت واشنطن من أن موسكو قد تنفّذ اجتياحا واسعا لجارتها في «أي يوم»، وشدد تاتارنتسيف على أن موسكو تحاول تجنّب الحرب، وقال: «هذه رغبة قيادتنا السياسية الأكثر صدقا. آخر ما يريده الناس في روسيا هو الحرب».