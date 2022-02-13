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إدانة أميركية يابانية كورية جنوبية لاختبارات بيونغ يانغ الصاروخية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 فبراير 2022, 09:23 صباحا
إدانة أميركية يابانية كورية جنوبية لاختبارات بيونغ يانغ الصاروخية
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. (أرشيفية: أ ف ب)
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أكد وزراء خارجية اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة السبت وقوفهم صفا واحدا ضد كوريا الشمالية التي أجرت عدة اختبارات لصواريخ بالستية مؤخرا.

وبعد يوم من الاجتماعات في هونولولو، دان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والكوري الجنوبي تشانغ أوي يونغ والياباني هاياشي يوشيماسا عمليات إطلاق الصوارخ السبع باعتبارها «مزعزعة للاستقرار»، وفق بيان مشترك. وأفادوا أن على بيونغ يانغ «وقف أنشطتها غير القانونية والانخراط بدل من ذلك في الحوار».

بلينكن:  نواصل العمل لإيجاد طرق لمحاسبة كوريا الشمالية
وقال بلينكن في مؤتمر صحفي إلى جانب باقي وزراء الخارجية إن «جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية في مرحلة استفزاز... نواصل العمل لإيجاد طرق لمحاسبتها»، مشيرا إلى آخر حزمة عقوبات فرضت على ثمانية أشخاص وكيانات مرتبطة بحكومة كوريا الشمالية.

وشدد الدبلوماسيون الثلاثة على التزامهم نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية بأكملها واستعدادهم لاستئناف المحادثات مع بيونغ يانغ، التي لم تستجب لمساعي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للتقارب على مدى العام الماضي.

وقالوا في بيان إن «وزراء الخارجية شددوا على أن لا نوايا معادية من قبلهم تجاه جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية وأكدوا أنهم ما زالوا منفتحين على ترتيب اجتماعات معها من دون شروط مسبقة».

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