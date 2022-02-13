الشرطة الفرنسية تفرق معارضي شهادة التلقيح

القاهرة - بوابة الوسط

استخدمت قوات حفظ النظام الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق قسم من المتظاهرين ضد شهادة التلقيح الذين قدموا بالآلاف من جميع أنحاء فرنسا وتمكنت قوافلهم من الوصول إلى جادة الشانزليزيه في باريس، السبت.

وشارك 7665 شخصًا في باريس في أربع تظاهرات ضد شهادة التلقيح، حسب الشرطة، وهو رقم لا يشمل المتظاهرين الذين قدموا في آلياتهم ضمن «مواكب الحرية» والذين تجمع بعضهم على جادة الشانزليزيه. وتظاهر 32100 شخصًا عبر أنحاء فرنسا، حسب ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن وزارة الداخلية.

وجرى اعتقال جيروم رودريغيز، أحد أبرز ناشطي «السترات الصفراء»، والمؤيد للمواكب المعارضة للقيود الصحية عند مشارف قصر الإليزيه، على ما أفاد مصدر في الشرطة.

وقال رجل سبعيني جاء من منطقة النورماندي (غرب) رافضا كشف اسمه «أتظاهر منذ ثلاث سنوات، ولم نشهد من قبل تضامنا كما الليلة. خسرنا الحرية، خسرنا المساواة، لحسن الحظ ما زال لدينا الأخوة»، علمًا أنه يتظاهر ضد شهادة التلقيح وكذلك احتجاجًا على ارتفاع كلفة المعيشة.

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رئيس الوزراء الفرنسي يتوعد المتظاهرين

ونشرت السلطات 7200 شرطي ودركي قاموا بتحرير مخالفات على خلفية «المشاركة في تظاهرة غير مصرح بها» أو بالتحقق من الهويات عند أبواب باريس، ما يؤخر حركة السير.

وتشكلت الحركة الاحتجاجية على غرار التعبئة التي تشل العاصمة الكندية أوتاوا، وهي تضم معارضين لشهادة التلقيح التي تسمح لمن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» بدخول المطاعم ودور السينما وغيرها من الأماكن العامة، إضافة إلى متظاهرين يرفعون مطالب اجتماعية تتعلق بالقدرة الشرائية وكلفة الطاقة.

وتوعد رئيس الوزراء، جان كاستكس، بعدم التساهل مع هذه الحركة الاحتجاجية. وأكد في تصريح لمحطة «فرانس2» التلفزيونية، الجمعة، إن «عطلوا حركة السير وإن حاولوا شل العاصمة يجب أن نكون حازمين».

وقال الرئيس، إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع صحيفة «ويست فرانس»، الجمعة: «نحن متعبون جميعا ونشعر بالسأم جراء ما نعيشه منذ سنتين»، لكنه أضاف «أدعو إلى مزيد الهدوء».

وقبل شهرين من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، تدرس الحكومة إمكانية وقف العمل بشهادة التلقيح في نهاية مارس أو مطلع أبريل. أما الكمامات، فلن تعود إلزامية في الأماكن المغلقة الخاضعة للشهادة اعتبارًا من 28 فبراير، باستثناء وسائل النقل العام.