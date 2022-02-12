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آلاف الأوكرانيين يتظاهرون في كييف ضد غزو روسي محتمل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 فبراير 2022, 09:10 مساء
آلاف الأوكرانيين يتظاهرون في كييف ضد غزو روسي محتمل
مسيرة في كييف ضد الغزو الروسي. (أ ف ب)
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شارك آلاف الأوكرانيين حاملين علم بلادهم في مسيرة بوسط كييف، السبت، من أجل إظهار وحدتهم، فيما تكثف واشنطن تحذيراتها من غزو روسي وشيك.

على وقع النشيد الوطني «سنضحي بالروح والجسد من أجل حريتنا...» بدأت التظاهرة من المبنى الأحمر التابع لجامعة تشيفتشينكو الوطنية لتنتهي في ميدان الاستقلال، مركز ثورتين مؤيدتين للغرب العامين 2005 و2014، وهتف المتظاهرون «أوكرانيا متحدة» و«المجد للوطن والموت للاعداء» و«الأوكرانيون سيقاومون»، وفق «فرانس برس».

 «بوتين مجرم حرب»
وقالت الطالبة ماريا شتشربينكو وهي تحمل لافتة كتب عليها «سأبقى هادئة. أحب أوكرانيا» إن «الهلع لا يفيد. يجب أن نتّحد ونناضل من أجل استقلالنا».

أما عائلة نوفوسيلسكي التي جاءت للتظاهر مع ابنتيها زوريانا (7 أعوام) وروما (4 أعوام) اللتين كانتا تلوّحان بالعلم الأوكراني، فقالت: «نحن هنا لنظهر أننا لسنا خائفين». 

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وعلى لافتة تحمل وسم «بوتين مجرم حرب»، علت صورة الرئيس الروسي علامة استفهام، إلى جانب صور مشطوبة للرؤساء السابقين العراقي صدام حسين والصربي سلوبودان ميلوشيفيتش والليبي معمر القذافي.

 «إلى حلف شمال الأطلسي على الفور»
وأشارت لافتات أخرى إلى عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي بينما يشترط فلاديمير بوتين الذي حشد أكثر من 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية، ضمان ألا يحصل ذلك أبدًا لوقف التصعيد.

وقالت ناتاليا سافوستيكوفا، وهي طبيبة تبلغ 67 عامًا: «من هو بوتين ليقول لنا ماذا نفعل؟»، فيما رفع أوليكسي تكاتشينكو، وهو متقاعد يبلغ 70 عامًا لافتة كتب عليها «إلى حلف شمال الأطلسي على الفور».

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