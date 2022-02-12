البيت الأبيض: انتهاء مكالمة استمرت أكثر من ساعة بين بايدن وبوتين تناولت الأزمة الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

أنهى الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، السبت، مكالمة عبر الهاتف تناولت الأزمة الأوكرانية واستمرت أكثر من ساعة بقليل، وقال مسؤول عقب انتهاء المحادثة إن «المكالمة بين الرئيس بايدن والرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين انتهت عند الساعة 12,06» (17,06 ت غ).

وجرت المكالمة، بين الرئيسين لمحاولة تجنب ما تقول الولايات المتحدة إنه هجوم روسي وشيك على أوكرانيا، وفق «فرانس برس».

«تكهنات استفزازية»

وأبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مكالمة هاتفية، السبت، بأن اتهام الدول الغربية لروسيا بالتخطيط لغزو أوكرانيا هو بمثابة «تكهنات استفزازية»، وفق ما أورد الكرملين في بيان.

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وقالت الرئاسة الروسية في بيانها إن «فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون ناقشا الوضع المرتبط بالتكهنات الاستفزازية لجهة اجتياح روسي مزعوم لأوكرانيا، التي تترافق مع تزويد هذا البلد بأسلحة متطورة على نطاق واسع».

«حوارًا صادقًا لا يتلاءم مع تصعيد عسكري»

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، السبت، خلال مكالمة هاتفية استمرت ساعة و40 دقيقة من أن «حوارًا صادقًا لا يتلاءم مع تصعيد عسكري» على الحدود الأوكرانية، على ما أعلن «الإليزيه».

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون وبوتين «أعربا عن رغبتهما في مواصلة الحوار» حول «سبل التقدم في تنفيذ اتفاق مينسك» في شرق أوكرانيا و«شروط الأمن والاستقرار في أوروبا».

«تكهنات استفزازية»

بينما أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مكالمة هاتفية، السبت، بأن اتهام الدول الغربية لروسيا بالتخطيط لغزو أوكرانيا هو بمثابة «تكهنات استفزازية»، وفق ما أورد الكرملين في بيان.

وقالت الرئاسة الروسية في بيانها إن «فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون ناقشا الوضع المرتبط بالتكهنات الاستفزازية لجهة اجتياح روسي مزعوم لأوكرانيا، التي تترافق مع تزويد هذا البلد أسلحة متطورة على نطاق واسع».