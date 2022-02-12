البحرية الروسية تطرد غواصة أميركية من مياهها في المحيط الهادئ

القاهرة - بوابة الوسط

طردت مدمرة روسية تابعة لأسطول المحيط الهادئ غواصة نووية أميركية من طراز «فيرجينا» خارج مياهها الإقليمية قبالة جزر الكوريل، على ما قالت وزارة الدفاع الروسية السبت.

وكانت المدمرة الروسية «مارشال شابوشنيكوف» بثت رسالة تحت المياه تأمر فيها الغواصة الأميركية بـ«الصعود إلى السطح». وبعد رفضها، استخدمت «وسائل» لم تحدد لإجبار الغواصة على «مغادرة المياه الإقليمية الروسية بأقصى سرعة»، بحسب بيان صادر عن الوزارة أورد أن الحادث وقع السبت الساعة 07.40 ت غ، وفق «فرانس برس».

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أمرت الولايات المتحدة بسحب شبه كامل للجنود الأميركيين المتبقين في أوكرانيا، حيث يدربون القوات الأوكرانية بهدف «إعادة نشرهم في مواقع أخرى في أوروبا»، بحسب ما أعلن الناطق باسم الـ«بنتاغون»، جون كيربي السبت.

وأوضح كيربي، في بيان، أن وزير الدفاع لويد أوستن اتخذ القرار بشأن العناصر الـ160 من الحرس الوطني من ولاية فلوريدا «حرصًا على سلامتهم وأمنهم»، بعدما أعلنت واشنطن، الجمعة، أن روسيا قد تجتاح أوكرانيا «في أي وقت».

«حل عسكري لمشكلة دونباس»

من جانبه اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة بالسعي لإثارة نزاع في أوكرانيا، وذلك خلال اتصال هاتفي السبت مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، بحسب بيان. وأشار لافروف إلى أن «الحملة الدعائية التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها بشأن عدوان روسي على أوكرانيا تهدف إلى الاستفزاز».

وحض لافروف السلطات في كييف على الشروع في «حل عسكري لمشكلة دونباس» وهي المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا على الحدود مع روسيا؛ حيث تقاتل القوات الأوكرانية انفصاليين موالين لروسيا بدعم من موسكو منذ ثماني سنوات، وفق البيان الصادر عن وزارة الخارجية الروسية.