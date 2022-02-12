«الإليزيه»: ماكرون أبلغ بوتين أن «الحوار الصادق لا يتلاءم مع التصعيد العسكري»

القاهرة - بوابة الوسط

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، السبت، خلال مكالمة هاتفية استمرت ساعة و40 دقيقة من أن «حوارًا صادقًا لا يتلاءم مع تصعيد عسكري» على الحدود الأوكرانية، على ما أعلن «الإليزيه».

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون وبوتين «أعربا عن رغبتهما في مواصلة الحوار» حول «سبل التقدم في تنفيذ اتفاق مينسك» في شرق أوكرانيا و«شروط الأمن والاستقرار في أوروبا»، وفق «فرانس برس».

«تكهنات استفزازية»

بينما أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مكالمة هاتفية، السبت، بأن اتهام الدول الغربية لروسيا بالتخطيط لغزو أوكرانيا هو بمثابة «تكهنات استفزازية»، وفق ما أورد الكرملين في بيان.

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وقالت الرئاسة الروسية في بيانها إن «فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون ناقشا الوضع المرتبط بالتكهنات الاستفزازية لجهة اجتياح روسي مزعوم لأوكرانيا، التي تترافق مع تزويد هذا البلد أسلحة متطورة على نطاق واسع».

سحب قوات أميركية من أوكرانيا

في سياق متصل «أمرت الولايات المتحدة بسحب شبه كامل للجنود الأميركيين المتبقين في أوكرانيا، حيث يدربون القوات الأوكرانية بهدف» إعادة نشرهم في مواقع أخرى في أوروبا، على ما أعلن الناطق باسم الـ«بنتاغون» جون كيربي، السبت.

وأوضح كيربي، في بيان، أن وزير الدفاع لويد أوستن اتخذ القرار بشأن العناصر الـ160 من الحرس الوطني من ولاية فلوريدا «من باب الحيطة، حرصًا على سلامتهم وأمنهم». وكانت واشنطن أعلنت، الجمعة، أن روسيا قد تجتاح أوكرانيا «في أي وقت».

وقال الناطق إن «إعادة الانتشار هذه لا تعكس تغييرًا في تصميمنا على دعم القوات الأوكرانية، لكننا نعطي قدرًا من المرونة لطمأنة حلفائنا ومنع أي عدوان».

وتقوم قوات الاحتياط في الحرس الوطني الأميركي منذ 2015 بمناوبات لتدريب الجيش الأوكراني، إلى جانب جنود من بلدان أخرى من الحلف الأطلسي، لا سيما كندا وألمانيا.