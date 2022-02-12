الولايات المتحدة تسحب جنودها المتبقين في أوكرانيا بصورة شبه كاملة

القاهرة - بوابة الوسط

أمرت الولايات المتحدة بسحب شبه كامل للجنود الأميركيين المتبقين في أوكرانيا، حيث يدربون القوات الأوكرانية بهدف «إعادة نشرهم في مواقع أخرى في أوروبا»، بحسب ما أعلن الناطق باسم الـ«بنتاغون»، جون كيربي السبت.

وأوضح كيربي، في بيان، أن وزير الدفاع لويد أوستن اتخذ القرار بشأن العناصر الـ160 من الحرس الوطني من ولاية فلوريدا «حرصًا على سلامتهم وأمنهم»، بعدما أعلنت واشنطن، الجمعة، أن روسيا قد تجتاح أوكرانيا «في أي وقت»، وفق «فرانس برس».

«حل عسكري لمشكلة دونباس»

من جانبه اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة بالسعي لإثارة نزاع في أوكرانيا، وذلك خلال اتصال هاتفي السبت مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، بحسب بيان. وأشار لافروف إلى أن «الحملة الدعائية التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها بشأن عدوان روسي على أوكرانيا تهدف إلى الاستفزاز».

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وحض لافروف السلطات في كييف على الشروع في «حل عسكري لمشكلة دونباس» وهي المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا على الحدود مع روسيا؛ حيث تقاتل القوات الأوكرانية انفصاليين موالين لروسيا بدعم من موسكو منذ ثماني سنوات، وفق البيان الصادر عن وزارة الخارجية الروسية.

المسار الدبلوماسي ما زال «مفتوحًا»

وأكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال الاتصال، أن المسار الدبلوماسي ما زال «مفتوحًا» لتجنب صراع في أوكرانيا لكنه يتطلب «وقف التصعيد» من موسكو.

وأضاف الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس أن غزوًا لأوكرانيا، الذي تُتهم روسيا بالتخطيط له «سيؤدي إلى رد حازم وكبير وموحد عبر الأطلسي».