الشرطة الكندية تستعد لإخلاء جسر إمباسادور الحدودي

القاهرة - بوابة الوسط

تمركزت الشرطة الكندية، صباح السبت، قرب جسر إمباسادور لإجلاء المتظاهرين ضد التدابير الصحية الذين أغلقوا هذا المحور الحدودي الرئيسي بين كندا والولايات المتحدة منذ الإثنين.

وكتبت الشرطة في ويندسور، حيث يقع الجسر صباح السبت، على «تويتر» معلنة بدء تدخلها: «نحض جميع المتظاهرين على التصرف بشكل يحترم القانون، وبطريقة سلمية»، طالبة من السكان تجنب المنطقة، وفق «فرانس برس».

حالة الطوارئ في أونتاريو

وأعلن رئيس الوزراء في أونتاريو، مركز الاحتجاجات على التدابير الصحية في كندا، أمس الجمعة، حالة الطوارئ في المقاطعة بسبب التظاهرات «غير القانونية» المستمرة فيها منذ أسبوعين.

وقال دوغ فورد في مؤتمر صحفي «سنتخذ كل التدابير الضرورية لضمان إعادة فتح الحدود، وأقول لسكان أوتاوا المحاصرين: سنحرص على أن تكونوا قادرين على استئناف حياة طبيعية في أسرع وقت».

وبالمثل تشهد العاصمة أوتاوا احتجاجات مماثلة منذ نحو أسبوعين، حيث تحتل مئات الشاحنات شوارع وسط المدينة لرفض سائقيها الذين يعبرون الحدود الكندية الأميركية، إلزامهم بالتطعيم، لكن مطالب الحركة توسعت مذاك وصار المحتجون يرفضون المغادرة حتى يتم رفع كل القيود الصحية.

آلاف المعارضين لشهادة التلقيح ضد «كوفيد-19» في فرنسا

وفي فرنسا وصل آلاف المعارضين لشهادة التلقيح ضد «كوفيد-19» في قوافل من كل أرجاء فرنسا، صباح السبت، إلى باريس رغم قرار المنع الصادر عن السلطات.

ووصلت عدة مئات من المركبات إلى محيط العاصمة الفرنسية بحلول العاشرة صباحًا (09.00 ت غ)، حيث كانت الشرطة تحرر مخالفات على خلفية «المشاركة في مظاهرة غير مصرح بها»، وفقًا لشرطة باريس.

وتوقفت مئات السيارات وعربات التخييم والشاحنات الصغيرة القادمة من ليل وستراسبورغ وفيمي (شمال) وشاتوبور (غرب) وغيرها مساء الجمعة، عند أبواب باريس، على ما أفاد مصدر في الشرطة.

وتشكلت الحركة الاحتجاجية التي تضم معارضين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونشطاء من حركة «السترات الصفر»، على نسق التعبئة الحاصلة في العاصمة الكندية أوتاوا. وقالت مفوضية الشرطة في باريس إن نحو 7200 شرطي ودركي «سيتم نشرهم خلال الأيام الثلاثة المقبلة؛ للسهر على احترام منع قوافل» السيارات والآليات.