فرنسا.. قوافل المناهضين لشهادة التلقيح تصل إلى باريس وسط مراقبة أمنية كبيرة

القاهرة - بوابة الوسط

وصل آلاف المعارضين لشهادة التلقيح ضد «كوفيد-19» في قوافل من كل أرجاء فرنسا، صباح السبت، إلى باريس رغم قرار المنع الصادر عن السلطات.

وفيما تعتزم الشرطة عدم تعطيل الحركة، ينوي المتظاهرون تشكيل «كتلة من المركبات يستحيل احتواؤها من قبل الشرطة»، بحسب رسائل تناقلها ورآها مراسلو، بحسب «فرانس برس».

«المشاركة في مظاهرة غير مصرح بها»

ووصلت عدة مئات من المركبات إلى محيط العاصمة الفرنسية بحلول العاشرة صباحًا (09.00 ت غ)، حيث كانت الشرطة تحرر مخالفات على خلفية «المشاركة في مظاهرة غير مصرح بها»، وفقًا لشرطة باريس.

وتوقفت مئات السيارات وعربات التخييم والشاحنات الصغيرة القادمة من ليل وستراسبورغ وفيمي (شمال) وشاتوبور (غرب) وغيرها مساء الجمعة، عند أبواب باريس، على ما أفاد مصدر في الشرطة.

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وتشكلت الحركة الاحتجاجية التي تضم معارضين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونشطاء من حركة «السترات الصفر»، على نسق التعبئة الحاصلة في العاصمة الكندية أوتاوا. وقالت مفوضية الشرطة في باريس إن نحو 7200 شرطي ودركي «سيتم نشرهم خلال الأيام الثلاثة المقبلة؛ للسهر على احترام منع قوافل» السيارات والآليات.

دعوة للتوجه إلى جادة الشانزليزيه

ووردت ضمن التعليمات المتداولة داخل الحركة الاحتجاجية دعوة للتوجه إلى جادة الشانزليزيه، الشريان الباريسي الأشهر. وأشار مراسل «فرانس برس» إلى أن عددًا قليلاً من سيارات المتظاهرين والحافلات المتحركة للشرطة كانت موجودة في الشارع، وساد الهدوء ظهرًا.

وقال مدير شرطة المدينة، ديدييه لالمان، إنه استحدث «مناطق موقتة لحجز السيارات ستسمح مع عشرات عدة من آليات القطر بوضع حد للتعطيل والإغلاق». ونشرت أيضًا مدرعات للدرك في شوارع العاصمة للمرة الأولى منذ تظاهرات «السترات الصفر» في نهاية العام 2018.

ووعد رئيس الوزراء، جان كاستكس، بعدم التساهل مع هذه الحركة الاحتجاجية. وأكد في تصريح لمحطة «فرانس2» التلفزيونية، الجمعة، «إن عطلوا حركة السير وإن حاولوا شل العاصمة يجب أن نكون حازمين».

ماكرون: «أدعو إلى مزيد الهدوء»

وبدا التعب والتوتر في صفوف القافلة التي انطلقت من منطقة بريتانيه (غرب) وتوقفت في مرآب مركز تجاري في محيط شارتر على بعد نحو 80 كيلومترًا جنوب غرب باريس ويحيط بها عناصر الدرك.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع جريدة «ويست فرانس»، «نحن متعبون جميعًا ونشعر بالسأم جراء ما نعيشه منذ سنتين. ويعبر عن هذا السأم بطرق مختلفة مثل التشتت النفسي لدى البعض والاكتئاب لدى البعض الآخر. نرى معاناة نفسية قوية جدًّا لدى الشباب والأكبر سنًّا أيضًا. ويترجم هذا السأم أيضًا إلى غضب. أنا أدرك ذلك واتفهمه». لكنه أضاف: «أدعو إلى مزيد الهدوء».

وقدرت الشرطة، بعد ظهر الجمعة، عدد الآليات المشاركة في القوافل المختلفة بنحو 3300. وقال أحد منسقي التحرك لوكالة «فرانس برس» إنه تحرك «بحجم هائل». وأبقى القضاء، الجمعة، على مرسوم منع تجمع القوافل بعدما رفض طلبين لرفعه.

وقالت الناشطة المعارضة للقاحات والمشاركة في «السترات الصفر»، صوفي تيسييه، «هذه خيانة، أسس المرسوم لا تحترم القانون ولا حرية التظاهر».

شهرين من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

ورد جان كاستكس بقوله: «الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي حق يضمنه الدستور في جمهوريتنا وديمقراطيتنا خلافًا لحق تعطيل الآخرين ومنع حركة التنقل».

وقبل شهرين من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، يطالب المتظاهرون بسحب شهادة التلقيح التي تسمح للذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» بدخول المطاعم ودور السينما وغيرها من الأماكن العامة، التي تؤكد الحكومة أنها ستلغيها بحلول أبريل. وللمحتجين أيضًا مطالب على صعيد القدرة الشرائية وكلفة موارد الطاقة.

وقال روبن، وهو واقف في مرآب قرب ستراسبورغ، «من المهم ألا نزعج الآخرين وأن نبقي المواطنين إلى جانبنا كما في كندا».

وينوي بعض المتظاهرين الوصول إلى بروكسل بعد ذلك في إطار «تلاقٍ أوروبي» مقرر في 14 فبراير. ومنعت السلطات البلجيكية دخول القوافل إلى العاصمة بروكسل. والجمعة، وجه آخرون دعوات للتوجه إلى مستديرات الطرقات.

وقال ريمي موند، أحد المبادرين إلى هذا التحرك في مقطع مصور، «أوجه نداء للتوجه إلى كل المدن الكبرى لاحتلالها وتكثيف نقاط التجمع».