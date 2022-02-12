الرئيس الأوكراني: التحذيرات من غزو روسي «تثير الهلع»

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت، إن التحذيرات من غزو روسي وشيك لبلاده تثير «الهلع»، مطالبًا بدليل قاطع على هجوم مخطط له.

وأضاف زيلينسكي أمام الصحفيين «كل هذه المعلومات تثير الهلع فحسب ولا تساعدنا» وأوضح أنه «إذا كان لدى أي شخص معلومات إضافية حول احتمال حدوث غزو بنسبة 100% فليزودنا بها»، وفق «فرانس برس».

«حل عسكري لمشكلة دونباس»

واتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة بالسعي لإثارة نزاع في أوكرانيا، وذلك خلال اتصال هاتفي السبت مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، بحسب بيان. وأشار لافروف إلى أن «الحملة الدعائية التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها بشأن عدوان روسي على أوكرانيا تهدف إلى الاستفزاز».

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وحض لافروف السلطات في كييف على الشروع في «حل عسكري لمشكلة دونباس» وهي المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا على الحدود مع روسيا؛ حيث تقاتل القوات الأوكرانية انفصاليين موالين لروسيا بدعم من موسكو منذ ثماني سنوات، وفق البيان الصادر عن وزارة الخارجية الروسية.

المسار الدبلوماسي ما زال «مفتوحًا»

وأكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال الاتصال، أن المسار الدبلوماسي ما زال «مفتوحًا» لتجنب صراع في أوكرانيا لكنه يتطلب «وقف التصعيد» من موسكو.

وأضاف الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس أن غزوًا لأوكرانيا، الذي تُتهم روسيا بالتخطيط له «سيؤدي إلى رد حازم وكبير وموحد عبر الأطلسي».

عدم استبعاد «وقوع نزاع عسكري»

وطلبت الولايات المتحدة من جميع الموظفين غير الأساسيين في سفارتها بكييف، مغادرة أوكرانيا بسبب احتمال حصول غزو روسي للجمهورية السوفياتية السابقة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في تحذير السفر المحدث إنها «أعطت الأمر بمغادرة غالبية الموظفين الأميركيين المعينين مباشرة من سفارة كييف بسبب التهديد المستمر من تحرك عسكري روسي».

كم أوصت وزارة الخارجية الألمانية، السبت، الرعايا الألمان الذين لا يعتبر وجودهم «إلزاميا» بمغادرة أوكرانيا «على المدى القصير» بسبب عدم استبعاد «وقوع نزاع عسكري».

وأوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني «التوتر بين روسيا وأوكرانيا تفاقم في الأيام الأخيرة بسبب وجود وحدات عسكرية روسية كبيرة وتنقلها قرب الحدود الأوكرانية»، منبهة في توصياتها إلى المسافرين بأنها «لا تستبعد وقوع نزاع عسكري».