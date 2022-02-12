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محادثة هاتفية بين بايدن وبوتين السبت

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 فبراير 2022, 12:02 صباحا
محادثة هاتفية بين بايدن وبوتين السبت
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن، (أرشيفية: الإنترنت)
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صرح مسؤول كبير في البيت الأبيض بأنّ الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين سيتحادثان صباح السبت بتوقيت الساحل الشرقي للوالايات المتّحدة.

وقال المسؤول طالباً عدم ذكر اسمه، لوكالة «فرانس برس» الجمعة، إنّ «روسيا اقترحت حصول المكالمة الهاتفية الإثنين المقبل. نحن اقترحنا أن تجري السبت، وقد وافقوا».

وتأتي تلك المكالمة المرتقبة، في الوقت الذي دعا فيه مستشار الأمن القومي الأميركي، جايك ساليفان، الجمعة، إن الأميركيين في أوكرانيا إلى مغادرة هذا البلد «في غضون 24 إلى 48 ساعة».

وقال ساليفان إن الولايات المتحدة ترى هجوماً روسياً محتملاً على أوكرانيا، وتعتبره وشيكاً، سيبدأ بقصف جوي، وقد يتضمّن «هجوماً سريعاً» على كييف.

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