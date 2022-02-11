ماكرون يبحث مع بوتين الأزمة الأوكرانية ظهر السبت

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن قصر الإليزيه، الجمعة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتّصل هاتفيًا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، ظهر السبت، للبحث في الأزمة الأوكرانية التي تريد الدول الغربية حلّها «بالطرق الدبلوماسية والحوار والردع».

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن قادة الدول الغربية وبينهم الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس أعادوا خلال محادثات بعد ظهر الجمعة «تأكيد دعمهم لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها»، حسب وكالة «فرانس برس».

وزار ماكرون موسكو خلال الفترة الماضية، حيث تباحث مع بوتين في الأزمة نفسها، حيث قال إنه حصل من الرئيس الروسي على وعد بعدم التصعيد.