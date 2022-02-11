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فون دير لايين: العقوبات الأوروبية على روسيا ستستهدف قطاعي المال والطاقة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 فبراير 2022, 09:31 مساء
فون دير لايين: العقوبات الأوروبية على روسيا ستستهدف قطاعي المال والطاقة
رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لايين في البرلمان الأوروبي. 25 نوفمبر 2020. (فرانس برس)
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اعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الجمعة خلال مؤتمر عبر الفيديو مع الرئيس الأميركي جو بايدن، أن عقوبات الاتحاد الاوروبي في حال تدخلت روسيا عسكريا في أوكرانيا، ستستهدف قطاعي المال والطاقة.

وقال مكتب فون دير لايين، في بيان إن «الرئيسة فون دير لايين عرضت تفصيلا ما ستكون عليه العقوبات القطاعية والفردية، في حال حصل عدوان جديد من روسيا على أوكرانيا»، وفق وكالة فرانس برس.

وكررت فون دير لايين أن كل الخيارات مطروحة، وأن العقوبات ستطال قطاعي المال والطاقة، إضافة إلى صادرات التكنولوجيا المتطورة.

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