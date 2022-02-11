الأمم المتحدة تحذّر من غرق جنوب السودان مجددا في الحرب

القاهرة - بوابة الوسط

حذّرت الأمم المتحدة الجمعة، من خطر غرق جنوب السودان مجددا في الحرب، مشيرة إلى أعمال عنف إثنية ونزاعات داخلية على السلطة، تهدد بنسف التقدّم المحدود المحرز في إطار تطبيق عملية السلام.

وأشارت وكالة «فرانس برس» إلى معاناة جنوب السودان من انعدام الاستقرار، إذ شهدت بين عامي 2013 و2018 شهدت حربا أهلية وحشية بين قوات موالية للرئيس سلفا كير المتحدّر من قبيلة الدنكا، وتلك الموالية لنائبه رياك مشار المتحدّر من قبيلة النوير.

وشكّل كير ومشار حكومة ائتلافية في فبراير العام 2020، بعد معارك بين أنصارهما استمرّت سنوات أسفرت عن 400 ألف قتيل تخلّلتها مجازر إتنية وعمليات اغتصاب وتعذيب وقتل وتجنيد أطفال وتهجير.

وقبيلتا الدنكا والنوير هما الأكبر في البلاد التي تضم 64 قبيلة، وما زال العديد من البنود المدرجة في اتفاق السلام الذي وُقّع في العام 2018 غير منفذ، وقد حذّرت الأمم المتحدة من أن ذلك قد يؤدي إلى انهيار الاتفاق.

والجمعة حذّرت رئيسة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان ياسمين سوكا خلال زيارة للبلاد من «خطر حقيقي يتمثّل بعودة النزاع».

وقد أدى الإخفاق في تشكيل قيادة موّحدة للقوات المسلّحة، وهو أحد أبرز بنود اتفاق السلام، إلى إبقاء الأجواء مهيأة لتواصل أعمال العنف، وفق الأمم المتحدة.

وفي يناير قُتل نحو 32 شخصا، بينهم نساء وأطفال، في هجمات في منطقة بايديت في ولاية جونقلي التي تشهد أعمال عنف بين سكان محليين من إتنيات مختلفة، وفق تقرير أصدرته الأمم المتحدة.