محادثات هاتفية مرتقبة بين قادة الدول الغربية بشأن أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

يجري قادة الدول الغربية، وفي مقدمتهم الرئيس الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، محادثات هاتفية اليوم الجمعة، الساعة (16:00 بتوقيت غرينتش)، تتناول الأزمة الأوكرانية في ذروة توتر مع روسيا، وفق ما أفادت مصادر عدة.

وقالت مصادر في الحكومة الألمانية والإليزيه، إن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس البولندي أندريه دودا،سيشاركون أيضا في هذه المشاورات، وفق وكالة «فرانس برس».