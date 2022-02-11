Atwasat

مصادرة مقر جريدة لصالح مسؤول حكومي في فنزويلا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 فبراير 2022, 01:29 مساء
مصادرة مقر جريدة لصالح مسؤول حكومي في فنزويلا
مقر جريدة «إل ناسيونال» الفنزويلية. (أ ف ب).
alwasat radio

صادرت محكمة فنزويلية رسميا مقر جريدة «إل ناسيونال» المعارضة لصالح ديوسدادو كابيلو الذي ينظر اليه على أنه الرجل الثاني في الحكومة، وذلك بعد فوزه بدعوى تشهير ضد الجريدة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال بيان نشرته الجريدة إن «مقر (إل ناسيونال) والأرض المشيد عليها قد مُنحت بشكل مباشر إلى ديوسدادو كابيلو في مزاد قضائي غير نظامي وسري»، مضيفة أن «المحكمة أجرت المزاد على مقر الجريدة الذي وضعت يدها عليه في مايو دون تبادل منصف للمعلومات أو تقديم عروض مفتوح».

وكانت محكمة فنزويلية قضت في أبريل بتغريم الجريدة مبلغ 13.4 مليون دولار لتسببها بـ«ضرر معنوي كبير»، لكابيلو، النائب والرجل الثاني في الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم في فنزويلا، ورفع كابيلو دعوى التشهير ضد جريدة «إل ناسيونال» العام 2015 بعد أن أعادت نشر مقال نقلا عن جريدة «آيه بي سي» الإسبانية يذكر أن لكابيلو ارتباطات مع عصابات تهريب المخدرات.

كما رفع كابيلو في الوقت نفسه دعويين ضد «إيه بي سي» في إسبانيا و«وول ستريت جورنال» في الولايات المتحدة، لكنهما رفضتا، وعند رفعه الدعاوى أمام المحاكم وجه الزعيم القوي تهديدات لوسائل الإعلام ووعد بتحويل مقراتها إلى جامعات أو استخدام أراضيها لبناء إسكان شعبي، قائلا «لا أريد المال لنفسي».

ووصفت جمعية الصحافة الأميركية ما حدت لجريدة «إل ناسيونال» بأنه «سرقة القرن للصحافة المستقلة»، تأسست الجريدة (إل ناسيونال) العام 1943 على يد الكاتب الفنزويلي ميغيل أوتيرو سيلفا، لكنها توقفت عن النشر في ديسمبر 2018 بعد 75 عاما من الصدور، وقد أمضت الجريدة العقدين الأخيرين في معارضة حكومات هوغو تشافيز (1999-2013) وخليفته نيكولاس مادورو، ومنذ وصول مادورو إلى السلطة توقفت أكثر من 100 وسيلة إعلامية عن العمل، وفقا لمنظمة «إسباسيو بابليكو» غير الحكومية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر «WTV».. مباراة «الأخضر × التحدي» في الدوري الممتاز

بث مباشر «WTV».. مباراة «الأخضر × التحدي» في الدوري الممتاز
قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة الأخضر والتحدي في الدوري

قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة الأخضر والتحدي في الدوري
«فرانس برس»: تحفظ أميركي إزاء جهود ماكرون لحلحلة الأزمة بين روسيا والغرب

«فرانس برس»: تحفظ أميركي إزاء جهود ماكرون لحلحلة الأزمة بين روسيا والغرب
المدرب التونسي يحكم قبضته على الدوري الليبي «47»

المدرب التونسي يحكم قبضته على الدوري الليبي «47»
الدبيبة يكشف ملابسات محاولة اغتياله

الدبيبة يكشف ملابسات محاولة اغتياله
الأمم المتحدة تعلن استمرار دعمها لعبدالحميد الدبيبة كرئيس لوزراء ليبيا

الأمم المتحدة تعلن استمرار دعمها لعبدالحميد الدبيبة كرئيس لوزراء ليبيا
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى

مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى
انتهت عبر «WTV».. مباراة الأهلي بنغازي 4×0 خليج سرت في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة الأهلي بنغازي 4×0 خليج سرت في الدوري الممتاز
القضاء الفرنسي يرفض «طرد» السجين اللبناني جورج عبدالله

القضاء الفرنسي يرفض «طرد» السجين اللبناني جورج عبدالله
12 مصابا في استهداف الحوثيين مطارا جنوب السعودية

12 مصابا في استهداف الحوثيين مطارا جنوب السعودية
قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة الأهلي بنغازي وخليج سرت في الدوري

قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة الأهلي بنغازي وخليج سرت في الدوري
صنع الله: ليبيا يمكن أن تلعب دورا في استقرار أسواق الغاز والتصدير إلى أوروبا

صنع الله: ليبيا يمكن أن تلعب دورا في استقرار أسواق الغاز والتصدير إلى أوروبا
تقرير أميركي: عودة الانقسام يحرم ليبيا من مليارات الدولارات

تقرير أميركي: عودة الانقسام يحرم ليبيا من مليارات الدولارات
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 1 - 0 الهلال» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 1 - 0 الهلال» في الدوري الممتاز
الروسية فالييفا تسقط في فخ المنشطات بأولمبياد بكين

الروسية فالييفا تسقط في فخ المنشطات بأولمبياد بكين
12 جريحا إثر اعتراض التحالف طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها السعودي

12 جريحا إثر اعتراض التحالف طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها السعودي
مجلس النواب يصادق على التعديل الدستوري بالأغلبية المطلقة

مجلس النواب يصادق على التعديل الدستوري بالأغلبية المطلقة
إسكات البنادق

إسكات البنادق
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مقتل فرنسي جراء هجوم «إرهابي» في بنين
مقتل فرنسي جراء هجوم «إرهابي» في بنين
أندونيسيا تشتري 36 مقاتلة أميركية مقابل 14 مليار دولار
أندونيسيا تشتري 36 مقاتلة أميركية مقابل 14 مليار دولار
«الأمور قد تصبح جنونية».. بايدن يدعو الأميركيين إلى مغادرة أوكرانيا «فورا»
«الأمور قد تصبح جنونية».. بايدن يدعو الأميركيين إلى مغادرة ...
جونسون يؤكد وصول 350 جندياً بريطانياً إضافياً إلى بولندا
جونسون يؤكد وصول 350 جندياً بريطانياً إضافياً إلى بولندا
بلينكن: روسيا قد تغزو أوكرانيا «في أي وقت»
بلينكن: روسيا قد تغزو أوكرانيا «في أي وقت»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في بئر
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في ......
«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية
«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية...
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية...
منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى انتهاء الجائحة
منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى ......
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي استيلاءهم على السلطة
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي ......
المزيد
«فرانس برس»: تحفظ أميركي إزاء جهود ماكرون لحلحلة الأزمة بين روسيا والغرب
«فرانس برس»: تحفظ أميركي إزاء جهود ماكرون لحلحلة الأزمة بين ......
مصادرة مقر جريدة لصالح مسؤول حكومي في فنزويلا
مصادرة مقر جريدة لصالح مسؤول حكومي في فنزويلا...
الخارجية الأسترالية تطالب بالإفراج عن مستشار للرئيسة البورمية
الخارجية الأسترالية تطالب بالإفراج عن مستشار للرئيسة ......
بلينكن: روسيا قد تغزو أوكرانيا «في أي وقت»
بلينكن: روسيا قد تغزو أوكرانيا «في أي وقت»...
جونسون يؤكد وصول 350 جندياً بريطانياً إضافياً إلى بولندا
جونسون يؤكد وصول 350 جندياً بريطانياً إضافياً إلى بولندا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط