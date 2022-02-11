مصادرة مقر جريدة لصالح مسؤول حكومي في فنزويلا

القاهرة - بوابة الوسط

صادرت محكمة فنزويلية رسميا مقر جريدة «إل ناسيونال» المعارضة لصالح ديوسدادو كابيلو الذي ينظر اليه على أنه الرجل الثاني في الحكومة، وذلك بعد فوزه بدعوى تشهير ضد الجريدة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال بيان نشرته الجريدة إن «مقر (إل ناسيونال) والأرض المشيد عليها قد مُنحت بشكل مباشر إلى ديوسدادو كابيلو في مزاد قضائي غير نظامي وسري»، مضيفة أن «المحكمة أجرت المزاد على مقر الجريدة الذي وضعت يدها عليه في مايو دون تبادل منصف للمعلومات أو تقديم عروض مفتوح».

وكانت محكمة فنزويلية قضت في أبريل بتغريم الجريدة مبلغ 13.4 مليون دولار لتسببها بـ«ضرر معنوي كبير»، لكابيلو، النائب والرجل الثاني في الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم في فنزويلا، ورفع كابيلو دعوى التشهير ضد جريدة «إل ناسيونال» العام 2015 بعد أن أعادت نشر مقال نقلا عن جريدة «آيه بي سي» الإسبانية يذكر أن لكابيلو ارتباطات مع عصابات تهريب المخدرات.

كما رفع كابيلو في الوقت نفسه دعويين ضد «إيه بي سي» في إسبانيا و«وول ستريت جورنال» في الولايات المتحدة، لكنهما رفضتا، وعند رفعه الدعاوى أمام المحاكم وجه الزعيم القوي تهديدات لوسائل الإعلام ووعد بتحويل مقراتها إلى جامعات أو استخدام أراضيها لبناء إسكان شعبي، قائلا «لا أريد المال لنفسي».

ووصفت جمعية الصحافة الأميركية ما حدت لجريدة «إل ناسيونال» بأنه «سرقة القرن للصحافة المستقلة»، تأسست الجريدة (إل ناسيونال) العام 1943 على يد الكاتب الفنزويلي ميغيل أوتيرو سيلفا، لكنها توقفت عن النشر في ديسمبر 2018 بعد 75 عاما من الصدور، وقد أمضت الجريدة العقدين الأخيرين في معارضة حكومات هوغو تشافيز (1999-2013) وخليفته نيكولاس مادورو، ومنذ وصول مادورو إلى السلطة توقفت أكثر من 100 وسيلة إعلامية عن العمل، وفقا لمنظمة «إسباسيو بابليكو» غير الحكومية.