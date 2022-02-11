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الخارجية الأسترالية تطالب بالإفراج عن مستشار للرئيسة البورمية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 فبراير 2022, 12:18 مساء
الخارجية الأسترالية تطالب بالإفراج عن مستشار للرئيسة البورمية
المستشار الاقتصادي شون ترنل أثناء تلقيه لقاح كوفيد في سجن في رانغون ببورما. (أ ف ب)
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دعت الخارجية الأسترالية، الأحد، إلى «الإفراج فورا» عن خبير الاقتصاد شون ترنل الذي اعتقلته المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما العام الماضي، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ويعمل أستاذ الاقتصاد الأسترالي ترنل مستشارا للزعيمة المدنية البورمية أونغ سان سو تشي عندما تم توقيفه في فبراير العام الماضي، بعد أيام من الانقلاب العسكري، واتهم بانتهاك قانون الأسرار الرسمية البورمي ويواجه عقوبة قصوى بالسجن 14 عاما في حال إدانته.

اعتقال ترنل غير منصف
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين، في بيان إن «اعتقال ترنل غير منصف ونرفض جميع التهم الموجهة إليه»، مضيفة: «ندعو مجددا للإفراج الفوري عن ترنل».

وتوقعت باين أن «يتمكن ترنل من الوصول بلا أي عراقيل إلى محاميه وبأن يتمكن مسؤولون أستراليون من متابعة إجراءات محاكمته، بما يتوافق مع معايير العدالة والشفافية الأساسية».

وأدى الانقلاب إلى اندلاع تظاهرات حاشدة قوبلت بحملة أمنية دامية، أسفرت عن مقتل 1500 مدني وتوقيف 12 ألفا منذ الرابع من فبراير، وفق مرصد محلي، وأعربت مجموعات حقوقية عن قلقها حيال ملاحقة ترنل قضائيا، خصوصا بعدما منع ممثلو السفارة الأسترالية من حضور جلسة محاكمته في سبتمبر.

واعتقل ترنل أثناء مقابلة عبر الهاتف كانت تجريها معه شبكة «بي بي سي» بعد الانقلاب، وقال للشبكة البريطانية حينها «اعتُقلت للتو، ربما وجهت إلي تهمة ما، لا أعرف ما هي ويمكن بالطبع أن تكون أي تهمة»، وأضاف: «تعامل الجميع بتهذيب بالغ، لكن بوضوح لا أملك حرية التحرك أو غير ذلك».

والشهر الماضي، دعا تحالف منظمات غير حكومية بينها «هيومن رايتس ووتش» و«المجلس الأسترالي للاجئين»، الحكومة الأسترالية إلى فرض عقوبات محددة الأهداف على قادة بورما العسكريين.

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