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بعد «هجوم أبها».. واشنطن تتعهد بدعم السعودية ضد هجمات الحوثيين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 فبراير 2022, 07:26 مساء
بعد «هجوم أبها».. واشنطن تتعهد بدعم السعودية ضد هجمات الحوثيين
لوحة تشير إلى مطار أبها جنوب شرق المملكة السعودية، (أ ف ب: أرشيفية)
alwasat radio

أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، الخميس، أنّ «الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابي» الذي استهدف مطار أبها السعودي بواسطة طائرة مسيرة أطلقها المتمرّدون الحوثيون، وأسفرت الشظايا الناجمة عن اعتراضها في الجو عن إصابة 12 مدنياً.

وقال جيك سوليفان في بيان: «نتعهّد دعم السعودية في دفاعها عن شعبها وأراضيها ضد هذه الهجمات. إن أميركا ستقف إلى جانب أصدقائها في المنطقة».

- 12 جريحا إثر اعتراض التحالف طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها السعودي

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في وقت سابق اليوم، بإصابة 12 شخصًا بجروح إثر اعتراض الدفاعات الجوية طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه مطار أبها.

ونقلت الوكالة عن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن أن «الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي وسقوط شظايا الاعتراض في محيط المطار».

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