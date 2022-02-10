محادثة عسكرية بين أميركا وبيلاروسيا لتفادي مخاطر المناورات

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى رئيس هيئة الأركان الأميركية الجنرال مارك ميلي اتصالاً هاتفياً، الخميس، بنظيره البيلاروسي الجنرال فيكتور غوليفيتش بهدف تجنّب احتمال وقوع «حوادث غير محسوبة» في وقت باشرت روسيا وبيلاروس مناورات عسكرية مشتركة، وفق ما أفاد البنتاغون.

وقال المتحدث باسم الجنرال ميلي الكولونيل ديف باتلر، في بيان مقتضب، إن هذه المكالمة هدفت خصوصًا إلى الحد من أخطار وقوع حادث و«تبادل الآراء حول الأمن الأوروبي الراهن»، حسب وكالة «فرانس برس».

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وفي وقت سابق اليوم الخميس، ندد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالمناورات العسكرية المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا قرب حدود بلاده، معتبرًا أنها وسيلة «ضغط نفسي».

كما اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان-إيف لودريان، أن تلك المناورات تعد مؤشرًا على «عنف بالغ» قرب حدود أوكرانيا في وقت تبذل قوى غربية جهودًا دبلوماسية مكثّفة لخفض التصعيد.