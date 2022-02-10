Atwasat

القضاء الفرنسي يرفض «طرد» السجين اللبناني جورج إبراهيم عبدالله

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 فبراير 2022, 05:59 مساء
القضاء الفرنسي يرفض «طرد» السجين اللبناني جورج إبراهيم عبدالله
ملصق عليه صورة لجورج عبدالله على بوابة سجن لانيميزان بجنوب فرنسا، 25 أكتوبر 2014. (أ ف ب)
alwasat radio

رفض القضاء الإداري في فرنسا، اليوم الخميس، إصدار الأمر بـ«طرد» اللبناني جورج إبراهيم عبدالله أحد أقدم السجناء في فرنسا المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي في العام 1987. ويرى محامو جورج أن قرار الطرد «مرحلة ضرورية من أجل الإفراج عنه».

وسُجن جورج إبراهيم عبدالله قبل 38 عاما تقريبا وقد رُفضت حتى الآن طلباته التسعة للإفراج عنه بشروط، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي حكم اليوم الخميس، قالت محكمة باريس الإدارية إنها غير مخولة إصدار تعليمات إلى وزارة الداخلية لإصدار مرسوم كهذا، مضيفة: «ما من تدبير تشريعي أو تنظيمي أو أي مبدأ عام يفرض على وزارة الداخلية اتخاذ قرار طرد في حق مواطن أجنبي لا يشكل وهو قيد الحبس، أي تهديد للأمن العام».

وفضلت وزارة الداخلية عدم التعليق بعدما اتصلت بها الوكالة الفرنسية.

الرئيس السابق للفصائل الثورة اللبنانية المسلحة قيد الحبس منذ 1987
وصدر الحكم على جورج إبراهيم، الرئيس السابق للفصائل الثورية اللبنانية المسلحة في العام 1987 بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسيين هما الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس العام 1982، وكذلك محاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في العام 1984.

وبدأ الرجل الذي كان من أبرز منفذي موجة الاعتداءات التي ضربت فرنسا في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، عامه الثامن والثلاثين في السجن، وهو اليوم في السبعين من عمره.

وقد أصبح من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التسعة التي تقدم بها رُفضت.

القضاء يوافق على طرد جورج والحكومة ترفض
ووافق القضاء في العام 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما. وفي العام 2020، كرر عبدالله محاولته مع وزير الداخلية الحالي جيرالد دارمانين، لكن رسائله بقيت من دون جواب.

وقال محاميه جان-لوي شالانسيه إنه لم يفاجأ بقرار المحكمة موضحا «طالما لا تتوافر ضمانة بالطرد لا يمكننا ان نتقدم بطلب جديد للإفراج عنه، ومرة جديدة السلطة السياسية والتنفيذية تمنع الافراج المشروط عن جورج ابراهيم عبدالله».

وكان لبنان في خضم الحرب الأهلية (1975-1990) عندما شارك جورج في تأسيس الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية وهي مجموعة ماركسية موالية لسورية ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 بفرنسا.

واعتقل جورج في ليون الفرنسية في 24 أكتوبر 1984 وحكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسيين الإثنين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي × خليج سرت» في الدوري الممتاز

بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي × خليج سرت» في الدوري الممتاز
12 مصابًا في استهداف الحوثيين مطارًا بجنوب السعودية

12 مصابًا في استهداف الحوثيين مطارًا بجنوب السعودية
قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة الأهلي بنغازي وخليج سرت في الدوري

قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة الأهلي بنغازي وخليج سرت في الدوري
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 1 - 0 الهلال» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 1 - 0 الهلال» في الدوري الممتاز
12 جريحا إثر اعتراض التحالف طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها السعودي

12 جريحا إثر اعتراض التحالف طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها السعودي
مجلس النواب يصادق على التعديل الدستوري بالأغلبية المطلقة

مجلس النواب يصادق على التعديل الدستوري بالأغلبية المطلقة
حدوته ليبية

حدوته ليبية
العراق يسدد الجزء الأخير من 52.4 مليار دولار تعويضات عن حرب الخليج

العراق يسدد الجزء الأخير من 52.4 مليار دولار تعويضات عن حرب الخليج
لماذا تسبب إغلاق مدينة صينية بارتفاع أسعار الألمنيوم العالمية إلى أعلى مستوى منذ 14 عاما؟

لماذا تسبب إغلاق مدينة صينية بارتفاع أسعار الألمنيوم العالمية إلى أعلى مستوى منذ...
مذكرات جلود.. الرائد يكذب أهله ! (2-2)

مذكرات جلود.. الرائد يكذب أهله ! (2-2)
الأمم المتحدة تحذر: ليبيا تسير في الاتجاه المعاكس

الأمم المتحدة تحذر: ليبيا تسير في الاتجاه المعاكس
محطة الجحيم في طريق الهجرة.

محطة الجحيم في طريق الهجرة.
كيف رد الدبيبة على اتجاه «البرلمان» لاختيار رئيس حكومة جديد غدا؟

كيف رد الدبيبة على اتجاه «البرلمان» لاختيار رئيس حكومة جديد غدا؟
الدبيبة: حكومة الوحدة مستمرة لحين التسليم لسلطة منتخبة

الدبيبة: حكومة الوحدة مستمرة لحين التسليم لسلطة منتخبة
«فيفا» يتلقى 17 مليون طلب تذكرة لكأس العالم 2022

«فيفا» يتلقى 17 مليون طلب تذكرة لكأس العالم 2022
كاركاتير حليم - مجلس النواب يعتمد خارطة طريق تمتد 14 شهرا

كاركاتير حليم - مجلس النواب يعتمد خارطة طريق تمتد 14 شهرا
7 أسباب وراء ضعف مكابح سيارتك

7 أسباب وراء ضعف مكابح سيارتك
كيف تطور فيروس «كورونا»؟

كيف تطور فيروس «كورونا»؟
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
باريس: المناورات العسكرية الروسية - البيلاروسية مؤشر «عنف بالغ»
باريس: المناورات العسكرية الروسية - البيلاروسية مؤشر «عنف بالغ»
لافروف: التهديدات الغربية بشأن أوكرانيا لا تؤدي إلى أي نتيجة
لافروف: التهديدات الغربية بشأن أوكرانيا لا تؤدي إلى أي نتيجة
ستولتنبرغ: الانتشار العسكري الروسي يمثل «خطرا» على أمن أوروبا
ستولتنبرغ: الانتشار العسكري الروسي يمثل «خطرا» على أمن أوروبا
بريطانيا تطالب روسيا بسحب قواتها من حدود أوكرانيا
بريطانيا تطالب روسيا بسحب قواتها من حدود أوكرانيا
الدنمارك تسمح بانتشار جنود أميركيين على أراضيها
الدنمارك تسمح بانتشار جنود أميركيين على أراضيها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في بئر
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في ......
«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية
«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية...
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية...
منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى انتهاء الجائحة
منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى ......
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي استيلاءهم على السلطة
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي ......
المزيد
بعد «هجوم أبها».. واشنطن تتعهد بدعم السعودية ضد هجمات الحوثيين
بعد «هجوم أبها».. واشنطن تتعهد بدعم السعودية ضد هجمات ......
محادثة عسكرية بين أميركا وبيلاروسيا لتفادي مخاطر المناورات
محادثة عسكرية بين أميركا وبيلاروسيا لتفادي مخاطر المناورات...
القضاء الفرنسي يرفض «طرد» السجين اللبناني جورج إبراهيم عبدالله
القضاء الفرنسي يرفض «طرد» السجين اللبناني جورج إبراهيم ......
الدنمارك تسمح بانتشار جنود أميركيين على أراضيها
الدنمارك تسمح بانتشار جنود أميركيين على أراضيها...
بريطانيا تطالب روسيا بسحب قواتها من حدود أوكرانيا
بريطانيا تطالب روسيا بسحب قواتها من حدود أوكرانيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط