القضاء الفرنسي يرفض «طرد» السجين اللبناني جورج إبراهيم عبدالله

القاهرة - بوابة الوسط

رفض القضاء الإداري في فرنسا، اليوم الخميس، إصدار الأمر بـ«طرد» اللبناني جورج إبراهيم عبدالله أحد أقدم السجناء في فرنسا المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي في العام 1987. ويرى محامو جورج أن قرار الطرد «مرحلة ضرورية من أجل الإفراج عنه».

وسُجن جورج إبراهيم عبدالله قبل 38 عاما تقريبا وقد رُفضت حتى الآن طلباته التسعة للإفراج عنه بشروط، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي حكم اليوم الخميس، قالت محكمة باريس الإدارية إنها غير مخولة إصدار تعليمات إلى وزارة الداخلية لإصدار مرسوم كهذا، مضيفة: «ما من تدبير تشريعي أو تنظيمي أو أي مبدأ عام يفرض على وزارة الداخلية اتخاذ قرار طرد في حق مواطن أجنبي لا يشكل وهو قيد الحبس، أي تهديد للأمن العام».

وفضلت وزارة الداخلية عدم التعليق بعدما اتصلت بها الوكالة الفرنسية.

الرئيس السابق للفصائل الثورة اللبنانية المسلحة قيد الحبس منذ 1987

وصدر الحكم على جورج إبراهيم، الرئيس السابق للفصائل الثورية اللبنانية المسلحة في العام 1987 بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسيين هما الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس العام 1982، وكذلك محاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في العام 1984.

وبدأ الرجل الذي كان من أبرز منفذي موجة الاعتداءات التي ضربت فرنسا في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، عامه الثامن والثلاثين في السجن، وهو اليوم في السبعين من عمره.

وقد أصبح من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التسعة التي تقدم بها رُفضت.

القضاء يوافق على طرد جورج والحكومة ترفض

ووافق القضاء في العام 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما. وفي العام 2020، كرر عبدالله محاولته مع وزير الداخلية الحالي جيرالد دارمانين، لكن رسائله بقيت من دون جواب.

وقال محاميه جان-لوي شالانسيه إنه لم يفاجأ بقرار المحكمة موضحا «طالما لا تتوافر ضمانة بالطرد لا يمكننا ان نتقدم بطلب جديد للإفراج عنه، ومرة جديدة السلطة السياسية والتنفيذية تمنع الافراج المشروط عن جورج ابراهيم عبدالله».

وكان لبنان في خضم الحرب الأهلية (1975-1990) عندما شارك جورج في تأسيس الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية وهي مجموعة ماركسية موالية لسورية ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 بفرنسا.

واعتقل جورج في ليون الفرنسية في 24 أكتوبر 1984 وحكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسيين الإثنين.