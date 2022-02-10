الدنمارك تسمح بانتشار جنود أميركيين على أراضيها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزيرة الخارجية الدنماركية، ميتي فريديريكسن، اليوم الخميس، أن بلادها على استعداد لاستقبال جنود أميركيين على أراضيها في إطار اتفاقية دفاعية مشتركة مع الولايات المتحدة؛ في خضم تصاعد التوتر مع روسيا.

وقالت فريديريكسن إن الولايات المتحدة تواصلت مع الدنمارك واقترحت تعاونا دفاعيا ثنائيا، لم تُحدد بعد الطبيعة الدقيقة له، «لكن يمكنه أن يشمل تواجد جنود أميركيين وعتادا ومعدات عسكرية على أراضي الدنمارك «العضو في حلف شمال الأطلسي»، حسبما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

واشنطن تنشر 3 آلاف عسكري في أوروبا الشرقية

وأعلنت واشنطن الأربعاء الماضي عزمها نشر ثلاثة آلاف عسكري لدعم قوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية وسط مخاوف من غزو روسي لأوكرانيا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أميركية الأربعاء.

وسيُرسل نحو ألفي عسكري من قاعدة فورت براغ بولاية كارولاينا الشمالية إلى بولندا وألمانيا، فيما سيُنقل ألف عسكري آخرين متمركزين في ألمانيا، إلى رومانيا، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية نقلًا عن مسؤولين أميركيين، وفق «فرانس برس».

- بايدن: روسيا ستواجه «عواقب وخيمة» إذا رفضت المسار الدبلوماسي

- واشنطن تتهم موسكو بالتخطيط لزيادة جنودها في بيلاروسيا.. وروسيا: «خداع» للمجتمع الدولي

من جهتها اتهمت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الإثنين، روسيا بأنها تعتزم رفع عديد قواتها في بيلاروسيا قرب أوكرانيا إلى «أكثر من 30 ألف عسكري» في غضون أسابيع، في ظل احتشاد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية.