باريس: المناورات العسكرية الروسية - البيلاروسية مؤشر «عنف بالغ»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان-إيف لودريان، أن المناورات العسكرية المشتركة التي انطلقت، الخميس، بين روسيا وبيلاروسيا تعد مؤشرًا على «عنف بالغ» قرب حدود أوكرانيا في وقت تبذل قوى غربية جهودًا دبلوماسية مكثّفة لخفض التصعيد.

وقال لودريان عبر إذاعة «فرانس إنتر» الفرنسية العامة «إنها ضخمة للغاية. هناك تزامن تدريبات كبيرة للغاية، خصوصًا عند حدود أوكرانيا»، مضيفًا: «كل ذلك يدعونا إلى الاعتقاد بأنها خطوة تنطوي على عنف بالغ، وهو أمر يقلقنا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وباشر الجيشان الروسي والبيلاروسي، الخميس، مناورات عسكرية مشتركة في بيلاروسيا تستمر عشرة أيام، على ما أعلنت موسكو. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن «التدريبات تجري بهدف الاستعداد لوقف وصد هجوم خارجي في إطار عملية دفاعية». وسيتدرّب الجنود على تعزيز أجزاء من الحدود البيلاروسية لمنع إيصال أسلحة وذخيرة إلى البلاد إلى جانب سيناريوهات أخرى، وفق الوزارة.

وفاقمت المناورات التوتر بين روسيا والغرب الذي يتّهم موسكو بحشد حوالي مئة ألف جندي قرب الحدود الأوكرانية تحضيرًا لغزو محتمل. ولم تكشف موسكو ومينسك عدد الجنود المشاركين في المناورات، لكن الولايات المتحدة قالت إن روسيا تخطط لإرسال 30 ألف عنصر إلى مناطق عدة في بيلاروسيا، التي كانت منضوية في الاتحاد السوفياتي.

وفي ردّه على المخاوف الغربية، شدد الكرملين على أن لا نية لديه لإبقاء قوات بشكل دائم في الأراضي البيلاروسية.