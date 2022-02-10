الرئيس الأوكراني: المناورات العسكرية الروسية - البيلاروسية وسيلة ضغط نفسي

القاهرة - بوابة الوسط

ندد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الخميس، بالمناورات العسكرية المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا قرب حدود بلاده، معتبرًا أنها وسيلة «ضغط نفسي».

وقال زيلينسكي في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن «حشد القوات عند الحدود يمثّل وسيلة ضغط نفسي من قبل جيراننا (..) لدينا اليوم ما يكفي من القوات للدفاع بشرف عن بلدنا».

وباشر الجيشان الروسي والبيلاروسي، الخميس، مناورات عسكرية مشتركة في بيلاروسيا تستمر عشرة أيام، على ما أعلنت موسكو. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن «التدريبات تجري بهدف الاستعداد لوقف وصد هجوم خارجي في إطار عملية دفاعية». وسيتدرّب الجنود على تعزيز أجزاء من الحدود البيلاروسية لمنع إيصال أسلحة وذخيرة إلى البلاد إلى جانب سيناريوهات أخرى، وفق الوزارة.

وفاقمت المناورات التوتر بين روسيا والغرب الذي يتّهم موسكو بحشد حوالى مئة ألف جندي قرب الحدود الأوكرانية تحضيرًا لغزو محتمل. ولم تكشف موسكو ومينسك عدد الجنود المشاركين في المناورات، لكن الولايات المتحدة قالت إن روسيا تخطط لإرسال 30 ألف عنصر إلى مناطق عدة في بيلاروسيا، التي كانت منضوية في الاتحاد السوفياتي.

وفي ردّه على المخاوف الغربية، شدد الكرملين على أن لا نية لديه لإبقاء قوات بشكل دائم في الأراضي البيلاروسية.