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روسيا تعلن بدء مناورات عسكرية مشتركة مع بيلاروسيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 فبراير 2022, 09:39 صباحا
روسيا تعلن بدء مناورات عسكرية مشتركة مع بيلاروسيا
دبابات خلال مناورات عسكرية مشتركة للقوات الروسية والبيلاروسية في بيلاروسيا، صورة وزعتها وزارة الدفاع الروسية في 2 فبراير 2022. (أ ف ب)
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باشر الجيشان الروسي والبيلاروسي، الخميس، مناورات عسكرية مشتركة في بيلاروسيا تستمر عشرة أيام، على ما أعلنت موسكو وسط توتر بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن «التدريبات تجري بهدف الاستعداد لوقف وصد هجوم خارجي في إطار عملية دفاعية». وسيتدرّب الجنود على تعزيز أجزاء من الحدود البيلاروسية لمنع إيصال أسلحة وذخيرة إلى البلاد إلى جانب سيناريوهات أخرى، وفق الوزارة.

وفاقمت المناورات التوتر بين روسيا والغرب الذي يتّهم موسكو بحشد حوالي مئة ألف جندي قرب الحدود الأوكرانية تحضيرًا لغزو محتمل. ولم تكشف موسكو ومينسك عدد الجنود المشاركين في المناورات، لكن الولايات المتحدة قالت إن روسيا تخطط لإرسال 30 ألف عنصر إلى مناطق عدة في بيلاروسيا، التي كانت منضوية في الاتحاد السوفياتي. 

وفي ردّه على المخاوف الغربية، شدد الكرملين على أن لا نية لديه لإبقاء قوات بشكل دائم في الأراضي البيلاروسية.

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