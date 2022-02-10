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رئيس كوريا الجنوبية يحذر من أزمة إذا استأنف الشمال تجارب الصواريخ بعيدة المدى

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 فبراير 2022, 09:19 صباحا
رئيس كوريا الجنوبية يحذر من أزمة إذا استأنف الشمال تجارب الصواريخ بعيدة المدى
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أمام صاروخ بالستي خلال معرض أسلحة، 11 أكتوبر 2021، (ا ف ب)
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حذر رئيس كوريا الجنوبية، الخميس، من أن المنطقة قد تشهد «وضع أزمة» إذا نفذت بيونغ يانغ تهديداتها باستئناف عمليات إطلاق صواريخ بعيدة المدى.

وقال مون جاي إن في مقابلة خطية مع وكالات الصحافة الدولية وبينها «فرانس برس»، «إذا وصلت سلسلة عمليات إطلاق الصواريخ التي تجريها كوريا الشمالية إلى حد استئناف التجارب المعلقة على الصواريخ البعيدة المدى، فإن شبه الجزيرة الكورية قد تعود فورًا إلى حالة الأزمة التي شهدناها قبل خمس سنوات».

وأجرت بيونغ يانغ في يناير سلسلة غير مسبوقة تضمنت سبع تجارب من بينها تجربة لأقوى صاروخ تطلقه منذ العام 2017 حين كان الزعيم كيم جونغ أون يتحدى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وعلقت بيونغ يانغ بعد ذلك تجاربها الصاروخية فيما دخلت في حوار مع الولايات المتحدة، والتقى كيم وترامب ثلاث مرات.

لكن المفاوضات متوقفة منذ فشل القمة الأخيرة في هانوي العام 2019، وهو ما اعتبره مون «مؤسفا جدا»، مشيرًا إلى أنه كان يجدر بالطرفين اعتماد سياسة تدريجيّة أكثر من أجل التوصل إلى اتفاق أقل طموحا.

وكتب مون: «لكان من الأفضل إبرام اتفاق كبير، لكن إن كان ذلك في غاية الصعوبة، أعتقد أنه كان يجدر السعي إلى اتفاق صغير لاعتماد نهج تدريجي»، موضحًا أن «التواصل الضروري» بينه وبين كيم جونغ أون لم يتوقف رغم ذلك.

وبعد فشل قمة هانوي الأخيرة بين ترامب وكيم العام 2019، ضاعفت بيونغ يانغ جهودها لتطوير ترسانتها وهددت باستئناف تجاربها الصاروخية والنووية.

وإن كان الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن يعتمد دبلوماسية أكثر فتورًا تجاه كوريا الشمالية، إلا أن مون يتوقع عقد قمة جديدة بينه وبين كيم «في نهاية المطاف»، معتبرًا أنها مسألة وقت فحسب.

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