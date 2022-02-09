ماكرون أبلغ بايدن بمضمون مشاوراته بشأن أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

تشاور الرئيس الأميركي جو بايدن هاتفيًا، الأربعاء، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أبلغه بمضمون لقاءاته الأخيرة مع الرئيسين الروسي والأوكراني في موسكو وكييف، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وقالت الرئاسة الأميركية، في بيان مقتضب من دون التعليق على نتيجة جولة ماكرون، «إنهما تحدثا أيضًا عن الجهود الدبلوماسية و(جهود) الردع القائمة، والتي تبذل بتنسيق وثيق مع حلفائنا وشركائنا، ردًا على استمرار الانتشار العسكري لروسيا على حدود أوكرانيا»، وفق وكالة «فرانس برس».

- ماكرون يدعو لحوار «حازم» مع روسيا بشأن أزمة أوكرانيا

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أكد الإليزيه أن الجولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع إلى موسكو وكييف وبرلين «حققت هدفها» بإتاحة «المضي قدمًا» نحو خفض حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا، مشددًا في الوقت نفسه على وجوب عدم انتظار «مكاسب فورية» منها.