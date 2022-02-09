Atwasat

حصيلة جديدة.. 80 قتيلا إثر مرور الإعصار باتسيراي في مدغشقر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 فبراير 2022, 05:11 مساء
حصيلة جديدة.. 80 قتيلا إثر مرور الإعصار باتسيراي في مدغشقر
آثار الإعصار باتسيراي في مدغشقر. (الإنترنت)
alwasat radio

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار باتسيراي الذي انحسر الإثنين عن مدغشقر إلى ثمانين قتيلًا، وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات، الأربعاء.

وأفاد المكتب الوطني لإدارة الإخطار والكوارث الذي يحصي الخسائر في المناطق الأكثر تضررًا، وخصوصًا على الساحل الشرقي للجزيرة في المحيط الهندي، بأن الحصيلة ارتفعت من ثلاثين قتيلًا مساء الثلاثاء إلى ثمانين، بينهم ستون في إقليم إيكونغو في المنطقة المذكورة، وفق «فرانس برس».

20 شخصًا قتلوا ونزوح 55 ألفًا عن منازلهم
وأعلن نائب ممثل اليونيسف في مدغشقر، جان بونوا مانهيس، أمس الإثنين، أن «باتسيراي غادر مدغشقر السابعة صباحًا (4.00 ت غ) متجهًا إلى خليج  موزمبيق». وأفادت آخر حصيلة صادرة عن مكتب إدارة المخاطر والكوارث بأن 20 شخصًا قتلوا ونزح 55 ألفًا عن منازلهم.

ووصل الإعصار الاستوائي، ليل السبت الأحد، إلى الساحل الشرقي للجزيرة الكبيرة الواقعة في المحيط الهندي وصاحبته أمطار غزيرة ورياح بلغت سرعتها 165 كلم في الساعة، بعدما ضرب جزيرة «ريونيون» الفرنسية.  وتخشى اليونيسف أن يكون عدد كبير من الضحايا أولادًا، إذ يشكلون نسبة 50 بالمئة من سكان البلاد. 

-  الإعصار «باتسيراي» يقترب من مدغشقر وسط مخاوف من أضرار واسعة النطاق
-  إعصار «باتسيراي» يهدد أكثر من نصف مليون شخص بمدغشقر

وضرب الإعصار أولًا منطقة ساحلية زراعية تمتد على طول 150 كلم، وذات كثافة سكانية منخفضة، قبل أن يتجه غربًا إلى داخل البلاد مسببًا فيضانات في الأنهر دمرت حقول الأرز «خزان» مدغشقر في وسط البلاد، بحسب اليونيسف. وحذر مانهيس من أن «آثار الإعصار لا تنتهي اليوم، بل ستدوم لعدة أشهر، لاسيما لناحية التأثير على المحاصيل الزراعية».

 الإعصار لم يصل إلى العاصمة أنتاناناريفو
وضربت مدغشقر، إحدى الدول الأكثر فقرًا في العالم، منذ شهر عاصفة  «أنا» الاستوائية، وأدت إلى 55 قتيلًا في الجزيرة وعشرات آلاف المنكوبين.

ولم يصل الإعصار هذه المرة إلى العاصمة أنتاناناريفو، ومرفأ البلاد الرئيسي تماتاف (شمال شرق)، ما ساعد على الحد من عدد القتلى والجرحى مقارنة مع ما كانت تخشاه السلطات والمنظمات غير الحكومية التي قدرت تضرر 500 ألف شخص ونزوح 140 ألف شخص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أديل تحصد جوائز «بريت» في أول دورة مختلطة بين الجنسين

أديل تحصد جوائز «بريت» في أول دورة مختلطة بين الجنسين
الصداقة يلتقي شباب الجبل في افتتاح الأسبوع العاشر بمسابقة الدوري الليبي.. الأربعاء

الصداقة يلتقي شباب الجبل في افتتاح الأسبوع العاشر بمسابقة الدوري الليبي.. ...
منظمة الصحة تطلب من الدول الغنية 16 مليارا لتمويل مكافحة الجائحة

منظمة الصحة تطلب من الدول الغنية 16 مليارا لتمويل مكافحة الجائحة
انقسام جمهوري حول الهجوم على «الكابيتول»

انقسام جمهوري حول الهجوم على «الكابيتول»
الإمارات توضح حقيقة تعرض أبوظبي لهجوم جديد

الإمارات توضح حقيقة تعرض أبوظبي لهجوم جديد
الدبيبة: حكومة الوحدة مستمرة لحين التسليم لسلطة منتخبة

الدبيبة: حكومة الوحدة مستمرة لحين التسليم لسلطة منتخبة
«بالميراس» البرازيلي يقصي «الأهلي» المصري ويصعد إلى نهائي كأس العالم للأندية

«بالميراس» البرازيلي يقصي «الأهلي» المصري ويصعد إلى نهائي كأس العالم للأندية
«مراسلون بلا حدود» تطالب بتحقيق أممي في الانتهاكات ضد الصحفيين بليبيا

«مراسلون بلا حدود» تطالب بتحقيق أممي في الانتهاكات ضد الصحفيين بليبيا
«فيفا» يتلقى 17 مليون طلب تذكرة لكأس العالم 2022

«فيفا» يتلقى 17 مليون طلب تذكرة لكأس العالم 2022
الكبير يطلع القائم بالأعمال المصري على مستجدات توحيد مصرف ليبيا المركزي

الكبير يطلع القائم بالأعمال المصري على مستجدات توحيد مصرف ليبيا المركزي
كاركاتير حليم - مجلس النواب يعتمد خارطة طريق تمتد 14 شهرا

كاركاتير حليم - مجلس النواب يعتمد خارطة طريق تمتد 14 شهرا
الأهلي المصري يدرس تعديل تشكيله أمام بالميراس البرازيلي في مونديال الأندية

الأهلي المصري يدرس تعديل تشكيله أمام بالميراس البرازيلي في مونديال الأندية
حارس منتخب مصر «أبوجبل» يكشف كواليس «الفراعنة» في الأمم الأفريقية وسر اسمه الغريب

حارس منتخب مصر «أبوجبل» يكشف كواليس «الفراعنة» في الأمم الأفريقية وسر اسمه ...
مباريات الدوري الليبي تشاهدها في هذا التوقيت على قناة «WTV»

مباريات الدوري الليبي تشاهدها في هذا التوقيت على قناة «WTV»
7 أسباب وراء ضعف مكابح سيارتك

7 أسباب وراء ضعف مكابح سيارتك
بغداد تستعيد من متحف لبناني أكثر من 300 لوح مسماري

بغداد تستعيد من متحف لبناني أكثر من 300 لوح مسماري
كيف تطور فيروس «كورونا»؟

كيف تطور فيروس «كورونا»؟
بوتين يعلق على مقترحات ماكرون بشأن أزمة أوكرانيا

بوتين يعلق على مقترحات ماكرون بشأن أزمة أوكرانيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
14 قتيلا جراء انهيار أرضي في كولومبيا
14 قتيلا جراء انهيار أرضي في كولومبيا
انقسام جمهوري حول الهجوم على «الكابيتول»
انقسام جمهوري حول الهجوم على «الكابيتول»
منظمة الصحة تطلب من الدول الغنية 16 مليارا لتمويل مكافحة الجائحة
منظمة الصحة تطلب من الدول الغنية 16 مليارا لتمويل مكافحة الجائحة
مشاورات بين واشنطن وتحالف «كواد» على وقع الأزمة الأوكرانية
مشاورات بين واشنطن وتحالف «كواد» على وقع الأزمة الأوكرانية
في أفغانستان.. نساء يرفضن تحول بلادهن إلى «أرض للخوف»
في أفغانستان.. نساء يرفضن تحول بلادهن إلى «أرض للخوف»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في بئر
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في ......
«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية
«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية...
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية...
منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى انتهاء الجائحة
منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى ......
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي استيلاءهم على السلطة
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي ......
المزيد
حصيلة جديدة.. 80 قتيلا إثر مرور الإعصار باتسيراي في مدغشقر
حصيلة جديدة.. 80 قتيلا إثر مرور الإعصار باتسيراي في مدغشقر...
المستشار الألماني يتحدث عن «تقدم» في الجهود الدبلوماسية لتخفيف حدة أزمة أوكرانيا
المستشار الألماني يتحدث عن «تقدم» في الجهود الدبلوماسية ......
«طالبان» تمحي آثار النظام السابق في كابل
«طالبان» تمحي آثار النظام السابق في كابل...
في أفغانستان.. نساء يرفضن تحول بلادهن إلى «أرض للخوف»
في أفغانستان.. نساء يرفضن تحول بلادهن إلى «أرض للخوف»...
مشاورات بين واشنطن وتحالف «كواد» على وقع الأزمة الأوكرانية
مشاورات بين واشنطن وتحالف «كواد» على وقع الأزمة الأوكرانية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط