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«طالبان» تمحي آثار النظام السابق في كابل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 فبراير 2022, 04:01 مساء
«طالبان» تمحي آثار النظام السابق في كابل
رجل يقف قرب صالون تجميل وعلى واجهته صور نساء تم تغطية وجوههن في كابل. (أ ف ب)
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منذ استعادت حركة طالبان السلطة قبل ستة أشهر، راحت تزيل في كابل كل ما يشير إلى الحكومة السابقة من رسوم جدارية ولافتات تظهر نساء وأعلامًا وغير ذلك.

غطيت الجدران العالية المضادة للتفجيرات التي نصبت في بعض الأحياء بشعارات للحركة الإسلامية المتطرفة فيما كانت تزينها سابقًا رسوم غرافيتي ملونة أنجزها فنانون. وقد كتب بأحرف سوداء على خلفية بيضاء «بعون الله غلبت أمتنا الأميركيين»، وفق «فرانس برس».

صور القائد الأفغاني الراحل شاه مسع
في وسط المدينة، اضطر أصحاب صالونات تزيين عدة إلى تغطية اللافتات الكبيرة التي تظهر نساء مبرجات مع شعر مصفف التي كانت تزين واجهات محلاتهم، بألواح خشبية.

وغابت أيضًا صور القائد الأفغاني الراحل شاه مسعود أحد أكبر رموز مقاومة الاحتلال السوفياتي ومن ثم طالبان، التي كانت مرفوعة في أحياء عدة في المدينة.

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على تلة مطلة على كابل فضلًا عن النصب التذكارية، لم يعد العلم الأسود والأخضر والأحمر للجمهورية السابقة يرفرف. في ظل حكم حركة طالبان الإسلامية المتطرفة، تراجع عدد النساء في الشوارع والأسواق والمقاهي فهن يلزمن منازلهن خوفًا أو إكراهًا.

إبعاد النساء بشكل كبير عن وظائف القطاع العام
وأبعدت النساء بشكل كبير عن وظائف القطاع العام ويجب أن يكن برفقة محرم خلال الرحلات الطويلة.

ولا تزال المدارس المتوسطة والثانوية مقفلة في وجه الفتيات في غالبية أرجاء البلاد ويتوقع أن يعاد فتحها بحلول نهاية مارس على ما وعدت حركة طالبان.

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