في أفغانستان.. نساء يرفضن تحول بلادهن إلى «أرض للخوف»

القاهرة - بوابة الوسط

بحذر وبخطى سريعة، تدخل مجموعة من النساء الواحدة تلو الأخرى إلى شقة صغيرة في كابل للتحضير سرًا لنشاط ضد حركة طالبان رغم معرفتهن أنهن يعرضن حياتهن للخطر؛ لكنهن يعتقدن أن مقاومتهن للحركة تستحق المخاطرة. في البداية، لم يكن عددهن يتخطى 15؛ لكنهن بتن اليوم بضع عشرات يرفضن عودة عقارب الساعة إلى الوراء بينهن عاملات سابقات في منظمات غير حكومية وطالبات ومعلمات وحتى ربات منزل، وفق تقرير نشرته، الأربعاء، وكالة «فرانس برس».

تخطط الناشطات لتظاهرات مناهضة لطالبان حينًا، أو لرسم غرافيتي في الشارع يطالب بـ«الحرية» التي تقلصت مع عودة الحركة إلى السلطة في منتصف أغسطس، حينًا آخر. يعرفن جيدًا مخاطر نشاطهن، وقد بدا ذلك واضحًا بعد اختفاء اثنتين من رفيقاتهن قبل أسبوعين إثر ما وصفنه بمداهمات ليلية إلى منازلهن. خلال الأشهر الماضية، قلة فقط شاركنّ في التظاهرات العلنية خشية التعرض لتهديدات أو للاعتقال.

وتقول شابة عشرينية طلبت عدم الكشف عن اسمها لـ«فرانس برس»: «قلت لنفسي لمَ لا أكون واحدة منهن بدل أن أجلس في المنزل وأفكر في الأمور التي خسرناها؟»، مضيفة: «الأفضل أن أقف وأقاتل من أجل حقوقي، حقوق أمي وشقيقاتي».

وحكمت طالبان أفغانستان بين 1996 و2001، قبل أن يطيح بها غزو أميركي. وفي 15 أغسطس، عادت طالبان إلى الحكم بعدما دحرت القوات الحكومية على الأرض بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية من البلاد. وخلال الأشهر الماضية، فرضت الحركة قيودًا على حريات النساء، منها الفصل بين الجنسين في مكان العمل ما أعاق عودة كثيرات إلى عملهنّ، ومُنعت النساء من الخروج في رحلات طويلة من دوم محرم، ووُزّعت لافتات تشجّع على ارتداء البرقع أو النقاب.

ذكريات حكم طالبان الأول

تلاحق ذكريات حكم طالبان الأول شالا (44 عامًا)، الموظفة الحكومية السابقة والوالدة لأربعة أطفال. في فترة التسعينيات، لجأت شالا مع عائلتها إلى باكستان بعد أن تقدّم أحد مقاتلي طالبان بطلب الزواج منها، ولم تعد إلى بلدها إلا بعد سقوط الحركة، وتقول: «أكثر ما أخشاه اليوم هو أن أرى الفتيات قابعات في المنزل مجددًا».

وبرغم تهديدات تلقتها من طالبان، على حد قولها، تحاول اليوم أن تُشارك في كل تظاهرة، تحضر الاجتماعات وتخرج سرًا لرسم الغرافيتي، مثل «تحيا المساواة»، على جدران كابل، وتضيف: «كل ما أريده هو أكون مثالًا لشابات يافعات بأنني لن أتخلى عن النضال». تلقت شالا تهديدات بإيذاء عائلتها، لكنها تقول إن زوجها يدعمها حتى أن أطفالها باتوا يرددون هتافات تطالب بالتعليم، داخل المنزل.

تحضيرات لنشاطات ضد طالبان

وحضرت «فرانس برس» اجتماعين للناشطات في يناير، الأول شاركت فيه نحو 40 امرأة، والثاني بضع نساء فقط كنّ يحضرنّ لافتات لتظاهرة. خلال اللقاء الثاني، وأثناء كتابتها لافتة تطالب بالعدالة واحترام الحقوق، أمسكت ناشطة هاتفها الخليوي بيد وأقلامها باليد الأخرى، وقالت «هذه فقط أسلحتنا».

وتقول شابة أخرى في الـ24 من العمر بتحدٍّ: «الأمر خطير لكن ليست هناك أي وسيلة أخرى، علينا أن نقبل أن الطريق الذي سلكناه مليء بالتحديات». تحدّت الشابة، على غرار نساء عدّيدات عائلتها المحافظة وعمّها الذي كان يرمي الكتب لكي يمنعها من التعليم، وتقول: «لا أريد أن أدع الخوف يسيطر علينا ويمنعني من الكلام ويبعدني عن قول الحقيقة».

خلال الأشهر الماضية، وضعت الشابات أطرًا سرية للعمل، شكلنّ مجموعات صغيرة تضمّ كل واحدة عشر ناشطات فقط على تطبيق واتساب للتنسيق والتحضير لاجتماعات وتظاهرات. حين يتفقن على التوقيت والمكان، يرسلن قبل وقت قصير فقط التفاصيل لمجموعة أخرى تضم عددًا أكبر من النساء.

ليس الدخول إلى مجموعات «التخطيط» على «واتساب» بالأمر السهل، إذ تخشى الناشطات أن يتسلل «مخبر» إلى صفوفهنّ. من أجل التأكد مما إذا كان يمكنهن الوثوق بنساء جديدات، يتقربن من الناشطات المعارضات، تُخضعهن هدى خاموش (26 عامًا) لاختبارات، فتطلب مثلًا منهن تحضير لافتات وشعارات في غضون ساعتين، وإن شعرت أنهن قمن بعملهنّ سريعًا وبإتقان، تقبل بهن في المجموعة الكبيرة.

«لا يسعنا سوى أن نتحمل»

وللتظاهرات رقم هاتف محدد يجرى فتحه فقط للتنسيق مع الإعلام والمشاركات خلال يوم التظاهرة ويُغلق لاحقًا حرصًا على ألا يجرى تتبعه. وتوضح هدى التي غيّرت رقم هاتفها مرات عدة جراء تلقيها وزوجها تهديدات، «نأخذ معنا عادة لباسًا أو حجابًا إضافيًا. وبعد التظاهرة نغيّر ثيابنا لكي لا يجرى التعرف علينا». وتقرّ أن تلك الإجراءات «قد لا تكون كافية، وقد نتعرض للأذى، الأمر متعب لكن لا يسعنا سوى أن نتحمل».

- تعيين مبعوثة أميركية للدفاع عن حقوق الأفغانيات

-عشرات النساء يتظاهرن ضد «الآلة الإجرامية» لطالبان في أفغانستان​

ومنعت طالبان التظاهرات المناهضة لها، ولم يتردد مقاتلوها في استخدام القوة في مواجهة أعداد محدودة من الناشطات الثائرات. لكن هدى وأفغانيات أخريات بقين مصممات على الخروج إلى الشارع، وإن بأعداد محدودة للمطالبة بـ«الحرية والعدالة والتعليم والعمل».

قبل التظاهرات، لا تتجمع النساء مرة واحدة، بل يأتين في مجموعات صغيرة من اثنتين أو ثلاث، يتجولنّ قليلًا، يقفنّ أمام المحال، وفي الساعة المحددة يلتقينّ سويًا ويبدأن مسيرهن. وما هي إلا دقائق، حتى يبدأ مقاتلو طالبان بالتجمع حولهنّ، يحاولون عرقلة طريقهن، يصرخون في وجوههن وحتى يوجهون أسلحتهنّ نحوهنّ.

خلال التظاهرة الأخيرة في 16 يناير، استخدم مقاتلو طالبان رذاذ الفلفل لتفريق نحو عشرين ناشطة قمن برش برقع أبيض باللون الأحمر، تعبيرًا عن رفضهنّ لارتدائه. بعدها بأيام قليلة، اتهمت ناشطات حركة طالبان باعتقال المتظاهرتين تمنى زريابي برياني وبروانة إبراهيم ضمن سلسلة مداهمات شنتها ليلًا.

جيل جديد من نساء أفغانستان

وتطوّر النساء يوما بعد يوم أساليبهن. في البداية، كانت التظاهرة تنتهي بمجرد تعرض إحداهن لاعتداء. أما اليوم، فتقول هدى: «بتنا نوكل اثنتين منا بالاهتمام بالمعتدى عليها، فيما تكمل الأخريات الاحتجاج».

ولمعرفتهنّ أن طالبان لن تسمح لصحفيين بتغطية تحركهنّ، تستخدم النساء هواتف ذات نوعية جيدة لالتقاط الصور والفيديو ونشرها لاحقًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وترى هيذر بار من منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن «الكثير من الناشطات والخبيرات اللواتي عملن في أفغانستان لسنوات عدة غادرن البلاد بعد 15 أغسطس، لكنهن يتابعن عملهن من المنفى».

وعن النساء اللواتي يخرجن للتظاهر في أفغانستان، تقول: «أعتقد أنهن لا يزلن يحاولن تلمس الطريق (...) يخرجن إلى الشارع برغم معرفتهنّ أنهن سيتعرضن للأذى، يظهرن وجوههن على التلفاز، فيما حركة طالبان حولهن لا تتحمل المعارضة، بل تلاحق المتظاهرين والمنظمين، تهددهم وترهبهم». وتضيف «إنه جيل من النساء الشابات (..) ليس هناك من يتعلمنّ منه، فبتنّ مضطرات للابتكار وحدهنّ».

حلول بديلة للاحتجاج في أفغانستان

وعندما يتعذر التظاهر، تفتش النساء عن حلول بديلة: تجمع لإضاءة شموع، رفع لافتات في منزل والتقاط صور ونشرها. وتجد وحيدة عامري (33 عامًا) التي تنتمي إلى مجموعة نسائية صغيرة، أن النساء يحتجنّ إلى مزيد التأني في مواجهة حركة طالبان. وتقول: «تظاهرنا في البداية، لكنهم استخدموا العنف ضدنا وحين شعرنا أنه لا يمكننا أن نرفع صوتنا في الشارع، كان علينا أن نغير طريقتنا في الاحتجاج».

وتقول: «باتت تظاهراتنا سرية، نشاركها على وسائل التواصل الاجتماعي، نكتب المقالات، ونحضر جلسات حوار على تطبيق كلاب هاوس أو موقع تويتر». لكن عامري لا تخفي خوفها «قلبي وجسدي يرتجفان حين أخرج إلى الشارع». لكن يبقى السؤال بالنسبة لكثيرين، ما اذا كانت تلك التحركات ستؤدي إلى نتيجة.