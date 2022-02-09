14 قتيلا جراء انهيار أرضي في كولومبيا

القاهرة - بوابة الوسط

لقي 14 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 34 بجروح في كولومبيا جراء انهيار أرضي نجم عن هطول أمطار غزيرة، في حصيلة جديدة صادرة عن الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.

وتسبب تساقط الأمطار في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء على جبل في إقليم ريسارلدا في وسط البلاد الغربي بانهيار أرضي طمر الكثير من المنازل في منطقة دوسكيبراداس الفقيرة. وقال المسؤول المحلي كارلوس مايا «أحصينا 14 قتيلا و34 جريحا»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وعملت فرق الإنقاذ بين الأوحال بحثا عن ناجين، وفق الوكالة التي أفادت في وقت سابق الثلاثاء عن سقوط 11 قتيلا و35 جريحا.

وقال سائق سيارة الأجرة دوبرناي هرنانديس (42 عاما) لوكالة «فرانس برس»: «سمعنا ضجيجا قويا أخافنا. خرجنا ورأينا قطعة من الجبل فوق منازلنا»، أضاف: «توجهت إلى المكان وشاهدت كارثة، الناس كانوا عالقين». وساعد هرنانديز في إخراج ناجٍ وانتشال جثتين من بين الأنقاض. وقال إن خمسة منازل على الأقل طُمرت تحت الأوحال.

ونشرت وكالة إدارة الكوارث صورة تكشف فجوة في المساحة الخضراء؛ نتيجة الانهيار الأرضي. وعبرت فرق الإنقاذ عن خشيتها من أن تؤدي انهيارات أرضية جديدة إلى انسداد نهر أوتون المجاور ما قد يفاقم الكارثة. وجرى إجلاء كثير العائلات التي تقيم على مقربة من النهر خشية فيضانه. وقال سكرتير الحكومة في ريسارالدا، ألفارو أرياس، لإذاعة «بلو»: «نحن حاليا نتعامل مع محيط منطقة الإخلاء بكاملها لأننا ما زلنا نرصد عدم استقرار في التربة».