ماكرون يدعو لحوار «حازم» مع روسيا بشأن أزمة أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إلى حوار «حازم» مع روسيا لحل الأزمة الأوكرانية، وذلك خلال محادثات أجراها مع نظيريه الألماني والبولندي في برلين.

وقال ماكرون للصحافيين في ختام يومين زار خلالهما إضافة إلى برلين كلا من كييف وموسكو «علينا إيجاد طرق ووسائل معاً للانخراط في حوار حازم مع روسيا»، مشدّداً على أن هذا هو «المسار الوحيد لتحقيق السلام في أوكرانيا».

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ووصل ماكرون، الثلاثاء، إلى برلين، حيث أجري محادثات مع المستشار أولاف شولتس تتناول الأزمة الأوكرانية التي كانت محور الزيارتين، في محاولة لخفض حدة التوتر على الحدود بين روسيا وأوكرانيا، وفق وكالة «فرانس برس».

وأكد الرئيس الفرنسي أنه يرى إمكانية للمضي قدمًا باتجاه خفض حدة التوتر مع روسيا بشأن أوكرانيا، وذلك بعد قيامه بجولة دبلوماسية مكوكية عاجلة بين موسكو وكييف.

وأجرى ماكرون محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، غداة عقده لقاءً استمر خمس ساعات في الكرملين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت يكثف فيه الغرب جهوده لخفض حدة المخاوف من احتمال غزو موسكو جارتها السوفياتية سابقًا.