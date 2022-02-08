فرنسا: مقتل 30 مسلحا في مالي خلال عملية مشتركة بين قوة تاكوبا الأوروبية والجيش المالي

القاهرة - بوابة الوسط

قتل 30 «مسلحًا»، مطلع فبراير، في منطقة ليبتاكو في مالي على أيدي عناصر مجموعة «تاكوبا» الأوروبية للوحدات الخاصة والقوات المسلحة المالية التي ترافقهم في القتال، وفق ما أعلنت هيئة الأركان الفرنسية الثلاثاء، على خلفية توتر دبلوماسي بين باماكو وباريس.

وقالت هيئة الأركان إنها «المرة الأولى التي تسفر فيها عملية تشارك فيها قوة من مالي منخرطة مع تاكوبا، عن مثل هذه الحصيلة»، مشيرة إلى أن هذه العملية نفذت في الفترة الممتدة ما بين 1 و6 فبراير في منطقة «المثلث الحدودي» بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وأدت أيضًا إلى مصادرة «عديد التجهيزات والمكونات لتصنيع العبوات الناسفة»، وفق «فرانس برس».

عقوبات الاتحاد الأوروربي

وفرض الاتحاد الأوروبي الجمعة، عقوبات على خمسة مسؤولين في مالي بينهم رئيس الوزراء الانتقالي تشوغويل كوكالا مايغا؛ لاتهامهم بإعاقة الانتقال السياسي في هذا البلد الذي يحكمه مجلس عسكري.

وتقضي العقوبات بتجميد أصول هؤلاء، ومنعهم من دخول أراضي الاتحاد، وكذلك، يمنع الأفراد والكيانات في الاتحاد من وضع أموال في تصرف المسؤولين المذكورين.

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في مواجهة مجلس عسكري معادٍ لها، حددت فرنسا مهلة لنفسها مدتها أسبوعين بدأت مطلع شهر فبراير الجاري لإعادة النظر في مستقبل تواجدها في مالي، بعد معركة ضد «المتطرفين» استمرت تسع سنوات، وقد نجحت أخيرًا باريس في كسب شركائها الأوروبيين للوقوف إلى جانبها فيها.

وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل آتال، إن الدول الشريكة في التجمع الأوروبي للقوات الخاصة «تاكوبا» الذي أنشئ في 2020 بمبادرة من فرنسا لتشارك العبء، ستعمل «حتى منتصف فبراير للتفكير في تكييف» انتشارها في مالي نظرًا «للعزلة التدريجية» لهذا البلد، وفق «فرانس برس».

ذروة التوتر بين باماكو وفرنسا

وأضاف لمحطة «فرانس إنفو» غداة إعلان طرد السفير الفرنسي ردًّا على تصريحات اعتبرت «معادية» من جانب مسؤولين فرنسيين، أن «الوضع لا يمكن أن يبقى على ما هو عليه. من الآن وحتى منتصف فبراير سنعمل مع شركائنا لمعرفة ما هو التغير في تواجدنا في المكان» و«التفكير في تكيف».

ويشكل هذا القرار ذروة التوتر بين باماكو وفرنسا، القوة المستعمرة سابقًا لمالي، التي لا تزال تنشر أكثر من أربعة آلاف جندي في منطقة الساحل، أكثر من نصفهم في مالي رغم تخفيف انتشارها الذي بدأته الصيف الماضي وتم تعويضه بوصول تعزيزات أوروبية.