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استئناف مفاوضات النووي الإيراني في فيينا لمحاولة التوصل إلى اتفاق

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 فبراير 2022, 09:31 مساء
استئناف مفاوضات النووي الإيراني في فيينا لمحاولة التوصل إلى اتفاق
جولة من المحادثات حول الملف النووي الإيراني، في فيينا. (الإنترنت)
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استؤنفت المحادثات حول الملف النووي الإيراني، الثلاثاء، في فيينا، وهدفها المعلن من جانب جميع الأطراف هو التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن. 

ووصل المفاوض الإيراني علي باقري نحو الساعة 15.00 (14.00 تغ) إلى قصر كوبورغ الفخم في فيينا، حيث تجرى المحادثات. وسيلتقي هناك الدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا الذي يشرف على العملية ويطلع عليها الأميركيون الموجودون في فيينا، لكن غير الضالعين بشكل مباشر في المفاوضات، وفق «فرانس برس».

وفي يوم استئناف المفاوضات، من غير المرتقب الإدلاء بأي تصريحات لكي يتاح لمورا أن يستعرض الوضع مع كل من الوفود التي عادت من عواصمها مع تعليمات من القادة. ولم تُخفِ واشنطن التي لا تشارك بشكل مباشر في المفاوضات، حماستها الإثنين.

ملامح اتفاق في الأفق 
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية «رغم التقدم المحرز» وصلت «المحادثات إلى مرحلة، حيث بات إبرام اتفاق أمرًا ملحًّا». وأضاف: «ترتسم ملامح اتفاق في الأفق، يتناول المخاوف الأساسية لجميع الأطراف، لكن إذا لم يُبرم في الأسابيع المقبلة، فإن التقدم النووي الإيراني المستمر سيجعل عودتنا إلى خطة العمل الشاملة (الاتفاق الإطاري الذي أبرم العام 2015) مستحيلة».

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وفي مقابلة أجرتها معه جريدة «واشنطن بوست»، ونشرت الإثنين في موقعها الإلكتروني، تحدث المستشار الألماني أولاف شولتس عن «لحظة حاسمة». وقال شولتس: «لقد وجهنا رسالة واضحة» إلى إيران مفادها أن «الوقت حان لاتخاذ القرارات وليس المماطلة»، مبديًا أمله بأن «يتلقف الإيرانيون هذه الفرصة».

وكان المفاوضون افترقوا نهاية يناير على دعوة إلى اتخاذ «قرارات سياسية» بعد «التقدم» المحرز خلال مطلع السنة، الذي سمح بالخروج من طريق مسدود متواصل منذ فترة طويلة.

مفاوضات غير مباشرة 
وبوشرت المحادثات في ربيع العام 2021 بين إيران والدول التي لا تزال طرفًا في الاتفاق، وهي ألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا، فيما يشارك الأميركيون بطريقة غير مباشرة.

وانسحبت واشنطن في عهد دونالد ترامب، أحاديًّا من الاتفاق العام 2018 بعد ثلاثة أعوام من إبرامه، معيدة فرض عقوبات قاسية على إيران التي ردت بعد عام تقريبًا بالتراجع تدريجيًّا عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق.

وتهدف المفاوضات الراهنة إلى السماح بعودة واشنطن وطهران بالتزامن إلى الالتزام بالاتفاق الذي يؤيده الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن. لكن الوقت يداهم، إذ يفيد خبراء بأن الإيرانيين حادوا بشكل كبير عن القيود التي يفرضها اتفاق العام 2015 لدرجة باتوا فيها على مسافة أسابيع قليلة من امتلاك ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة ذرية.

ولتسريع الوتيرة في «الأمتار الأخيرة»، عبرت الولايات المتحدة مجددًا عن رغبتها الأسبوع الماضي بإجراء محادثات «مباشرة»، وهو ما لا تريده طهران في الوقت الراهن.

أولوية رفع العقوبات
من جانبها، شددت طهران من جديد على الأولوية بالنسبة إليها وهي رفع العقوبات التي تخنق اقتصادها.

وكتب علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وهو أعلى هيئة سياسية أمنية عسكرية في إيران، في تغريدة أنه «تم تحديد جدول الأعمال بشكل دقيق. اتفاق لا يتم فيه رفع العقوبات التي تشكل ضغوطًا قصوى (...) لا يمكن أن يشكل أساسًا لاتفاق جيد».

وأضاف أنه إذا استمرت واشنطن في الضغط على طهران فإن «مسار المفاوضات لن يكون سهلًا». أما بخلاف ذلك، فإن التوصل إلى اتفاق سيكون ممكنًا بسرعة، وفق ما أشارت وزارة الخارجية الإيرانية مرات عدة، رافضة الالتزام بمواعيد نهائية.

وبحسب الممثل الروسي ميخائيل أوليانوف، الذي تحدث إلى جريدة «كوميرسانت»، فإن «مشروع وثيقة نهائية» من عشرين صفحة قد أُعد، لكن لا تزال هناك «نقاط عدة» بحاجة إلى حلحلتها.

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