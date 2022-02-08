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ماكرون يصل إلى برلين لبحث أزمة أوكرانيا ويرى إمكانية للتهدئة مع روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 فبراير 2022, 08:46 مساء
ماكرون يصل إلى برلين لبحث أزمة أوكرانيا ويرى إمكانية للتهدئة مع روسيا
الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي (يمين) ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي. (أ ف ب)
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وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إلى برلين، حيث سيجري محادثات مع المستشار أولاف شولتس تتناول الأزمة الأوكرانية التي كانت محور زيارتين قام بهما إلى موسكو وكييف في محاولة لخفض حدة التوتر على الحدود بين روسيا وأوكرانيا، وفق مراسل لوكالة «فرانس برس».

والمستشار شولتس، الذي عاد لتوه من الولايات المتحدة حيث عقد قمة في البيت الأبيض مع الرئيس جو بايدن تمحورت في جزء أساسي منها حول الأزمة الأوكرانية، سيستضيف كلًّا من ماكرون والرئيس البولندي أندريه دودا حول عشاء عمل، وفق «فرانس برس».

خفض حدة التوتر مع روسيا بشأن أوكرانيا
وأكد الرئيس الفرنسي، الثلاثاء أنه يرى إمكانية للمضي قدمًا باتجاه خفض حدة التوتر مع روسيا بشأن أوكرانيا، وذلك بعد قيامه بجولة دبلوماسية مكوكية عاجلة بين موسكو وكييف.

وأجرى ماكرون محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، غداة عقده لقاءً استمر خمس ساعات في الكرملين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت يكثف فيه الغرب جهوده لخفض حدة المخاوف من احتمال غزو موسكو جارتها السوفياتية سابقًا.

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وأفاد الرئيس الفرنسي بأنه بات يرى «إمكانية» لتحقيق تقدم في المحادثات بين موسكو وكييف بشأن النزاع المشتعل في شرق أوكرانيا، بينما أعرب عن تفاؤله حيال وجود «حلول ملموسة وعملية» لخفض التوتر بين روسيا والغرب.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك، أعقب محادثاته مع زيلينسكي، «لا يمكننا التقليل من شأن لحظة التوتر التي نعيشها». وتابع: «لا يمكننا حل هذه الأزمة عبر عقد محادثات على مدى بضع ساعات.. ستسمح لنا الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة بتحقيق تقدم».

روسيا «لن تكون مصدر تصعيد»
ولفت ماكرون، الذي يتوجه إلى برلين للقاء قادة ألمانيا وبولندا، إلى أن بوتين أبلغه بأن روسيا «لن تكون مصدر تصعيد»، علمًا بأنها حشدت أكثر من مئة ألف جندي ومعدات عسكرية عند الحدود مع أوكرانيا.

بدوره، أعرب زيلينسكي عن أمله في أن يمهد اجتماع مرتقب، الخميس، في برلين لكبار المسؤولين الطريق لقمة تجمع قادة كل من روسيا أوكرانيا وفرنسا وألمانيا بهدف إعادة إحياء خطة السلام المجمدة لوضع حد للنزاع بين كييف وانفصاليين تدعمهم موسكو.

من جهته قال بوتين، الذي طالب حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة بضمانات أمنية واسعة، بعد محادثاته مع ماكرون إن موسكو «ستبذل كل ما في وسعها لإيجاد تسويات تناسب جميع الأطراف».

وأشار إلى أن مقترحات، تقدم بها ماكرون، بإمكانها أن «تشكل أساسًا لخطوات إضافية» باتجاه تخفيف حدة الأزمة المرتبطة بأوكرانيا، دون أن يقدم تفاصيل.

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