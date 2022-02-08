Atwasat

الصين تعلن أسباب غياب ولي العهد السعودي عن افتتاح «أولمبياد بكين»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 فبراير 2022, 04:26 مساء
الصين تعلن أسباب غياب ولي العهد السعودي عن افتتاح «أولمبياد بكين»
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غاب عن افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية رغم وجوده على قائمة المدعوين، لأسباب متعلقة «بجدول أعماله».

وكان من المتوقع أن يحضر الأمير محمد، القائد الفعلي لبلاده، ضمن عدد من قادة العالم، المراسم الضخمة في الاستاد الوطني في بكين، حسب الإعلام الرسمي الصيني، وفق «فرانس برس».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليغيان للصحفيين في، إيجاز صحفي الثلاثاء، إن ولي العهد لم يحضر حفل الافتتاح ولا مأدبة فاخرة أقامها الرئيس الصيني شي جينبينغ، السبت.

«تمنى النجاح لأولمبياد بكين الشتوي»
وأوضح أن ولي العهد السعودي «تمنى النجاح لأولمبياد بكين الشتوي»، لكنه لم يتمكن من الحضور «نتيجة لأسباب متعلقة بجدول أعماله».

وحرصت الصين على إظهار الدعم الدولي للألعاب الشتوية رغم المقاطعة الدبلوماسية التي فرضتها دول غربية عدة، على رأسها الولايات المتحدة وأستراليا، على خلفية سجل الصين الحقوقي.

-  التلفزيون الصيني: السيسي ومحمد بن سلمان يحضران افتتاح أولمبياد بكين
-  الرئيس الصيني يعلن افتتاح أولمبياد بكين الشتوية

وحضر مراسم الافتتاح، الجمعة، عدد من الشخصيات البارزة، الكثير منهم قادة لأنظمة استبدادية صديقة للصين، والتقوا الرئيس الصيني في اليوم التالي حول مأدبة غداء في أول لقاء دبلوماسي شخصي كبير يقيمه شي منذ تفشي جائحة «كوفيد-19» في العام 2020.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - مجلس النواب يعتمد خارطة طريق تمتد 14 شهرا

كاركاتير حليم - مجلس النواب يعتمد خارطة طريق تمتد 14 شهرا
الأهلي المصري يدرس تعديل تشكيله أمام بالميراس البرازيلي في مونديال الأندية

الأهلي المصري يدرس تعديل تشكيله أمام بالميراس البرازيلي في مونديال الأندية
حارس منتخب مصر «أبوجبل» يكشف كواليس «الفراعنة» في الأمم الأفريقية وسر اسمه الغريب

حارس منتخب مصر «أبوجبل» يكشف كواليس «الفراعنة» في الأمم الأفريقية وسر اسمه ...
مباريات الدوري الليبي تشاهدها في هذا التوقيت على قناة «WTV»

مباريات الدوري الليبي تشاهدها في هذا التوقيت على قناة «WTV»
بغداد تستعيد من متحف لبناني أكثر من 300 لوح مسماري

بغداد تستعيد من متحف لبناني أكثر من 300 لوح مسماري
كيف تطور فيروس «كورونا»؟

كيف تطور فيروس «كورونا»؟
بوتين يعلق على مقترحات ماكرون بشأن أزمة أوكرانيا

بوتين يعلق على مقترحات ماكرون بشأن أزمة أوكرانيا
جريدة أميركية: ترامب أخذ معه رسائل من كيم جونغ-أون عندما غادر البيت الأبيض

جريدة أميركية: ترامب أخذ معه رسائل من كيم جونغ-أون عندما غادر البيت الأبيض
رئيس «المسابقات» يكشف موعد ختام الدوري ومكان إقامة الدوري السداسي

رئيس «المسابقات» يكشف موعد ختام الدوري ومكان إقامة الدوري السداسي
واشنطن تعرض مكافأة 10 ملايين دولار لإرشادها عن زعيم تنظيم «داعش-ولاية خراسان»

واشنطن تعرض مكافأة 10 ملايين دولار لإرشادها عن زعيم تنظيم «داعش-ولاية خراسان»
دي مايو يثير مع وليامز قضيتي المهاجرين واستقرار ليبيا

دي مايو يثير مع وليامز قضيتي المهاجرين واستقرار ليبيا
العثور على طفلة تركتها سيارة مجهولة في الشارع بصبراتة

العثور على طفلة تركتها سيارة مجهولة في الشارع بصبراتة
باشاغا أمام النواب: لن أترشح في الانتخابات الرئاسية.. وأتنازل عن حصانتي في الحكومة

باشاغا أمام النواب: لن أترشح في الانتخابات الرئاسية.. وأتنازل عن حصانتي في ...
موظفو وكالة الأنباء الليبية: قرار الحكومة تسمية رئيس لمجلس الإدارة غير قانوني

موظفو وكالة الأنباء الليبية: قرار الحكومة تسمية رئيس لمجلس الإدارة غير قانوني
البيباص: «المهنية والكفاءة والتمثيل العادل للأقاليم».. أولويات تشكيل الحكومة

البيباص: «المهنية والكفاءة والتمثيل العادل للأقاليم».. أولويات تشكيل الحكومة
عقيلة صالح: أتمنى إجراء الانتخابات خلال شهر لكن «القوة القاهرة» تمنع ذلك

عقيلة صالح: أتمنى إجراء الانتخابات خلال شهر لكن «القوة القاهرة» تمنع ذلك
مجلس النواب يقر مواد «خارطة الطريق» للمرحلة المقبلة والتعديل الدستوري 10 فبراير

مجلس النواب يقر مواد «خارطة الطريق» للمرحلة المقبلة والتعديل الدستوري 10 فبراير
كاركاتير خيري - عقيلة ومصباح البرلمان

كاركاتير خيري - عقيلة ومصباح البرلمان
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
7 مفقودين جراء احتراق سفينة نفط في نيجيريا
7 مفقودين جراء احتراق سفينة نفط في نيجيريا
بعد روسيا.. ماكرون في أوكرانيا لمحاولة نزع فتيل الأزمة
بعد روسيا.. ماكرون في أوكرانيا لمحاولة نزع فتيل الأزمة
الاتحاد الأوروبي يقتطع قيمة غرامة فرضت على وارسو من الأموال الأوروبية المخصصة لبولندا
الاتحاد الأوروبي يقتطع قيمة غرامة فرضت على وارسو من الأموال ...
ماكرون يعلن حصوله على تأكيد من بوتين بـ«عدم حصول تصعيد» في الأزمة الأوكرانية
ماكرون يعلن حصوله على تأكيد من بوتين بـ«عدم حصول تصعيد» في الأزمة...
بلجيكا توقف 13 شخصا بعملية في إطار «مكافحة الإرهاب»
بلجيكا توقف 13 شخصا بعملية في إطار «مكافحة الإرهاب»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في بئر
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في ......
«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية
«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية...
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية...
منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى انتهاء الجائحة
منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى ......
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي استيلاءهم على السلطة
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي ......
المزيد
الصين تعلن أسباب غياب ولي العهد السعودي عن افتتاح «أولمبياد بكين»
الصين تعلن أسباب غياب ولي العهد السعودي عن افتتاح «أولمبياد ......
علماء صينيون يطورون اختبارا جديدا لـ«كوفيد-19» يتميز بالسرعة والدقة
علماء صينيون يطورون اختبارا جديدا لـ«كوفيد-19» يتميز بالسرعة......
الرئيس الأوكراني يتوقع عقد قمة مع قادة روسيا وفرنسا وألمانيا قريبا
الرئيس الأوكراني يتوقع عقد قمة مع قادة روسيا وفرنسا وألمانيا......
بلجيكا توقف 13 شخصا بعملية في إطار «مكافحة الإرهاب»
بلجيكا توقف 13 شخصا بعملية في إطار «مكافحة الإرهاب»...
ماكرون يعلن حصوله على تأكيد من بوتين بـ«عدم حصول تصعيد» في الأزمة الأوكرانية
ماكرون يعلن حصوله على تأكيد من بوتين بـ«عدم حصول تصعيد» في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط