الصين تعلن أسباب غياب ولي العهد السعودي عن افتتاح «أولمبياد بكين»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غاب عن افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية رغم وجوده على قائمة المدعوين، لأسباب متعلقة «بجدول أعماله».

وكان من المتوقع أن يحضر الأمير محمد، القائد الفعلي لبلاده، ضمن عدد من قادة العالم، المراسم الضخمة في الاستاد الوطني في بكين، حسب الإعلام الرسمي الصيني، وفق «فرانس برس».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليغيان للصحفيين في، إيجاز صحفي الثلاثاء، إن ولي العهد لم يحضر حفل الافتتاح ولا مأدبة فاخرة أقامها الرئيس الصيني شي جينبينغ، السبت.

«تمنى النجاح لأولمبياد بكين الشتوي»

وأوضح أن ولي العهد السعودي «تمنى النجاح لأولمبياد بكين الشتوي»، لكنه لم يتمكن من الحضور «نتيجة لأسباب متعلقة بجدول أعماله».

وحرصت الصين على إظهار الدعم الدولي للألعاب الشتوية رغم المقاطعة الدبلوماسية التي فرضتها دول غربية عدة، على رأسها الولايات المتحدة وأستراليا، على خلفية سجل الصين الحقوقي.

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وحضر مراسم الافتتاح، الجمعة، عدد من الشخصيات البارزة، الكثير منهم قادة لأنظمة استبدادية صديقة للصين، والتقوا الرئيس الصيني في اليوم التالي حول مأدبة غداء في أول لقاء دبلوماسي شخصي كبير يقيمه شي منذ تفشي جائحة «كوفيد-19» في العام 2020.