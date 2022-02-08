الرئيس الأوكراني يتوقع عقد قمة مع قادة روسيا وفرنسا وألمانيا قريبا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، أنه يتوقع عقد قمة قريبًا مع قادة كل من روسيا وفرنسا وألمانيا، بعدما أجرى محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كييف.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي: «نتوقع في المستقبل القريب.. أن يكون بإمكاننا عقد المحادثات المقبلة بين قادة صيغة النورماندي الرباعية»، في إشارة إلى المفاوضات الرامية لوضع حد للنزاع في شرق أوكرانيا، وفق «فرانس برس».

زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، كييف؛ حيث التقى نظيره فولوديمير زيلينسكي، بعدما عرض في موسكو اقتراحاته لنزع فتيل الأزمة المرتبطة بأوكرانيا، فيما أعلنت روسيا أنها مستعدة «لتسويات» وسط مخاوف غربية من غزو محتمل لأوكرانيا مع حشد عشرات آلاف الجنود الروس عند حدودها.

ماكرون في برلين للقاء المستشار الألماني أولاف شولتس

بعد ذلك، يلتقي ماكرون في برلين المستشار الألماني أولاف شولتس، العائد للتو من واشنطن في إطار سلسلة جهود دبلوماسية أوروبية خلال الأسبوعين الراهن والمقبل. وأفادت الرئاسة الفرنسية أن اقتراحات ماكرون تشمل التزام عدم اتخاذ مبادرات عسكرية جديدة من الجانبين ومباشرة حوار يتناول خصوصًا الانتشار العسكري الروسي ومفاوضات سلام حول النزاع في أوكرانيا وبداية حوار استراتيجي.

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وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إثر محادثات استمرت أكثر من خمس ساعات مع ماكرون إن «بعضا من أفكار» نظيره الفرنسي «قد تشكل أساسا لإحراز تقدم مشترك» وسيتحدث مجددا إلى ماكرون بعد زيارته لكييف. في حين قال ماكرون إن الرئيس بوتين «أكّد لي استعداده التزام هذا المنطق ورغبته في حفظ الاستقرار ووحدة أراضي أوكرانيا».



«حرب لا منتصر فيها»

وقال بوتين: «في ما يتعلق بنا، سنبذل أقصى جهودنا للتوصل إلى تسويات تلائم الجميع»، مضيفا أنه ونظيره الفرنسي لا يرغبان في حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي «لن يخرج منها أي طرف منتصرًا». لكنه لم يتطرق إلى مشاريعه بشأن عشرات آلاف الجنود الروس المنتشرين عند حدود أوكرانيا.

وندد بوتين مجددًا برفض الدول الغربية الموافقة على شرطه وقف توسع حلف شمال الأطلسي شرقًا وسحب جنوده ومنشآته العسكرية من أوروبا الشرقية، نافيًا أن يكون هدد أوكرانيا. وحمل مجددًا أوكرانيا مسؤولية الطريق المسدود التي توصلت إليها محادثات السلام في النزاع بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد.