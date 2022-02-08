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بعد روسيا.. ماكرون في أوكرانيا لمحاولة نزع فتيل الأزمة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 فبراير 2022, 11:04 صباحا
بعد روسيا.. ماكرون في أوكرانيا لمحاولة نزع فتيل الأزمة
ماكرون خلال مؤتمر صحفي حول تولي فرنسا رئاسة الاتحاد الأوروبي.9 ديسمبر 2021. (أ ف ب)
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يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، كييف؛ حيث سيلتقي نظيره فولوديمير زيلينسكي، بعدما عرض في موسكو اقتراحاته لنزع فتيل الأزمة المرتبطة بأوكرانيا، فيما أعلنت روسيا أنها مستعدة «لتسويات» وسط مخاوف غربية من غزو محتمل لأوكرانيا مع حشد عشرات آلاف الجنود الروس عند حدودها.

بعد ذلك، يلتقي ماكرون في برلين المستشار الألماني أولاف شولتس، العائد للتو من واشنطن في إطار سلسلة جهود دبلوماسية أوروبية خلال الأسبوعين الراهن والمقبل. وأفادت الرئاسة الفرنسية أن اقتراحات ماكرون تشمل التزام عدم اتخاذ مبادرات عسكرية جديدة من الجانبين ومباشرة حوار يتناول خصوصًا الانتشار العسكري الروسي ومفاوضات سلام حول النزاع في أوكرانيا وبداية حوار استراتيجي، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إثر محادثات استمرت أكثر من خمس ساعات مع ماكرون إن «بعضا من أفكار» نظيره الفرنسي «قد تشكل أساسا لإحراز تقدم مشترك» وسيتحدث مجددا إلى ماكرون بعد زيارته لكييف. في حين قال ماكرون إن الرئيس بوتين «أكّد لي استعداده التزام هذا المنطق ورغبته في حفظ الاستقرار ووحدة أراضي أوكرانيا».

«حرب لا منتصر فيها»
وقال بوتين: «في ما يتعلق بنا، سنبذل أقصى جهودنا للتوصل إلى تسويات تلائم الجميع»، مضيفا أنه ونظيره الفرنسي لا يرغبان في حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي «لن يخرج منها أي طرف منتصرًا». لكنه لم يتطرق إلى مشاريعه بشأن عشرات آلاف الجنود الروس المنتشرين عند حدود أوكرانيا.

وندد بوتين مجددًا برفض الدول الغربية الموافقة على شرطه وقف توسع حلف شمال الأطلسي شرقًا وسحب جنوده ومنشآته العسكرية من أوروبا الشرقية، نافيًا أن يكون هدد أوكرانيا. وحمل مجددًا أوكرانيا مسؤولية الطريق المسدود التي توصلت إليها محادثات السلام في النزاع بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد.

بوتين لزيلينسكي: عليك أن تتحمل يا جميل
وردّ بوتين على الرئيس الأوكراني الذي انتقد بعض بنود خطة سلام جرى التفاوض بشأنها العام 2015 بين كييف وموسكو عبر وساطة فرنسية - ألمانية، قائلا «إن أعجبك الأمر أو لم يعجبك عليك أن تتحمّل، يا جميل»، في عبارة غير مستحبة باللغة الروسية تحمل إيحاءات عنف جنسي.

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وضمّت روسيا شبه جزيرة القرم في أوكرانيا بعد أن سيطرت عليها العام 2014. ومنذ تلك السنة، يتواجه انفصاليون مدعومون من موسكو مع الجيش الأوكراني في شرق البلاد.

وكان ماكرون أول رئيس لدولة غربية يلتقي فلاديمير بوتين منذ تصاعد التوتر في ديسمبر. ويلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس بدوره بوتين في موسكو في 15 فبراير بعد محطة له في كييف أيضًا.

تحذير غربي لروسيا حال غزو أوكرانيا
وحذر الأميركيون والأوروبيون روسيا من عواقب وخيمة جدا إذا هاجمت أوكرانيا مجددًا مع إقرار عقوبات مدمرة.

وأكد أولاف شولتس خلال زيارته واشنطن، الإثنين، أن الولايات المتحدة وألمانيا «متحدتان بشكل مطلق» بشأن العقوبات التي ينبغي أن تفرض على روسيا إذا هاجمت أوكرانيا وسيتخذ البلدان «الإجراءات نفسها».

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن هجومًا روسيًا سيعني «نهاية» خط أنابيب الغاز الروسي الألماني الاستراتيجي «نورد ستريم 2» الذي يثير جدلًا.

وكانت الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة أرسلت تعزيزات عسكرية إلى أوروبا. وأكدت الاستخبارات الأميركية أن الانتشار العسكري الروسي الضروري لشن هجوم كبير على أوكرانيا بات جاهزًا بنسبة 70%.

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