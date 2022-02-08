بوتين يعلق على مقترحات ماكرون بشأن أزمة أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بعضاً من مقترحات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لنزع فتيل الأزمة بين روسيا والغرب في ملف أوكرانيا يمكن أن يسهم في حلحلة الأزمة، وذلك إثر لقاء بين الرجلين في موسكو استمر أكثر من خمس ساعات.

وقال بوتين في مؤتمر صحافي مشترك مع ماكرون إنّ «بعضًا من هذه الأفكار، هذه المقترحات (...) يمكن أن تشكّل أساساً لإحراز تقدم مشترك»، معتبرًا في المقابل أنّه من السابق لأوانه الخوض علناً في هذه المقترحات، وفق وكالة «فرانس برس».

ماكرون اقترح على بوتين «ضمانات أمنية ملموسة»

في الأثناء، أعلن الرئيس الفرنسي، أنه اقترح على بوتين في محادثاتهما «بناء ضمانات أمنية ملموسة» لكلّ الدول المعنية بالأزمة الأوكرانية.

وقال ماكرون إنّ «الرئيس بوتين أكّد لي استعداده للالتزام بهذا المنطق وبرغبته في الحفاظ على الاستقرار وعلى وحدة أراضي أوكرانيا».