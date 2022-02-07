Atwasat

وفد برلماني إماراتي بقيادة رئيس لجنة الدفاع والأمن يزور «الكنيست»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 فبراير 2022, 10:24 مساء
وفد برلماني إماراتي بقيادة رئيس لجنة الدفاع والأمن يزور «الكنيست»
وفد من المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي خلال زيارة إلى الكنيست. (أ ف ب)
alwasat radio

زار ثلاثة أعضاء من المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، البرلمان الإسرائيلي، في أول زيارة لوفد إماراتي إلى الكنيست منذ تطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال رئيس لجنة الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي علي راشد النعيمي أمام لجنة الخارجية والدفاع الإسرائيلية «عندما نتحدث عن اتفاقات إبراهيم، نريدكم أن تنظروا إلى الصورة الكبيرة»، وفق «فراسن برس».

 ليست مجرد اتفاقات سياسية تتعلق بالأمن والدفاع
وكانت الإمارات أعلنت في سبتمبر 2020 تطبيع علاقاتها مع الدولة العبرية، في واحدة من سلسلة اتفاقات توسطت فيها الولايات المتحدة وأطلق عليها اسم «اتفاقات إبراهيم».

وتبادلت الإمارات فتح السفارات مع إسرائيل وزار أبوظبي رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت ثم رئيس دولة إسرائيل يتسحق هرتسوغ.

-  رئيس إسرائيل يتوجه للإمارات في أول زيارة من نوعها
-  رئيس إسرائيل يتحدث من دبي عن «التطبيع» بعد اعتراض صاروخ للحوثيين

وأضاف النعيمي «هذه ليست مجرد اتفاقات سياسية تتعلق بالأمن والدفاع، بل هي عامل تغيير للمنطقة بأسرها ( ..) معكم نريد علاقات في جميع القطاعات».

وأصبحت الإمارات ثالث دولة عربية تطبع علاقاتها مع إسرائيل بعد مصر والأردن، في خطوة أثارت غضب الفلسطينيين واعتُبرت خروجًا عن الإجماع العربي الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني أساسًا للسلام مع الدولة العبرية، كما أثارت غضب الفلسطينيين .

اتفاقات إبراهيم..  ولا رجعة إلى الوراء
وقال النعيمي إنه بعد حرب مايو2021 بين إسرائيل وحركة «حماس»، التي تسيطرعلى قطاع غزة «كان الناس يتساءلون عما سيحدث لاتفاقات إبراهيم»، مضيفًا: «أريد أن يعرف الجميع أنه لا رجعة إلى الوراء، فنحن نتقدم إلى الأمام ولا نعيد التاريخ، بل نكتب التاريخ».

واستضاف رئيس لجنة الخارجية والدفاع الإسرائيلية رام بن باراك الوفد الإماراتي الذي ضم بالإضافة إلى النعيمي كلا من سارة فلكناز ومروان المهيري.

 ووصف بن باراك ضيوفه بـ«الجيران والإخوة».  وقال «هناك مفهوم خاطئ كما لو أن اتفاقية التطبيع كانت مبنية على عنصر واحد فقط من التهديدات والتحديات المشتركة، لكن هذا أصغر جزء من الصفقة».  وأضاف أن «إسرائيل ملتزمة بالاتفاق وتخطط لتعزيزه وتوسيعه في المجالات كافة». 

وقبل زيارة الكنيست قام الوفد الإماراتي بزيارة «ياد فاشيم»، النصب التذكاري الإسرائيلي للمحرقة. 

وبالإضافة إلى الإمارات طبع كل من البحرين والمغرب علاقاتع مع إسرائيل بموجب اتفاقات ابراهيم. ووافق السودان على تطبيع علاقاته مع الدولة العبرية، لكن البلدين لم يقيما علاقات دبلوماسية بعدما تزايدت الاضطرابات في الخرطوم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

103 طلقات مدفعية احتفاء بمرور 70 عاما على تولي الملكة إليزابيث الثانية العرش (فيديو)

103 طلقات مدفعية احتفاء بمرور 70 عاما على تولي الملكة إليزابيث الثانية العرش ...
بالفيديو.. كيف توقع حارس المنتخب المصري تسديد ركلات الترجيح في كأس الأمم الأفريقية؟

بالفيديو.. كيف توقع حارس المنتخب المصري تسديد ركلات الترجيح في كأس الأمم ...
باشاغا أمام النواب: لن أترشح في الانتخابات الرئاسية.. وأتنازل عن حصانتي في الحكومة

باشاغا أمام النواب: لن أترشح في الانتخابات الرئاسية.. وأتنازل عن حصانتي في ...
موظفو وكالة الأنباء الليبية: قرار الحكومة تسمية رئيس لمجلس الإدارة غير قانوني

موظفو وكالة الأنباء الليبية: قرار الحكومة تسمية رئيس لمجلس الإدارة غير قانوني
البيباص: «المهنية والكفاءة والتمثيل العادل للأقاليم».. أولويات تشكيل الحكومة

البيباص: «المهنية والكفاءة والتمثيل العادل للأقاليم».. أولويات تشكيل الحكومة
العراق: إرجاء انتخاب رئيس للجمهورية بعد تعذر اكتمال نصاب البرلمان

العراق: إرجاء انتخاب رئيس للجمهورية بعد تعذر اكتمال نصاب البرلمان
مجلس النواب يقر مواد «خارطة الطريق» للمرحلة المقبلة والتعديل الدستوري 10 فبراير

مجلس النواب يقر مواد «خارطة الطريق» للمرحلة المقبلة والتعديل الدستوري 10 فبراير
عقيلة: باشاغا والبيباص استوفيا شروط الترشح لرئاسة الوزراء

عقيلة: باشاغا والبيباص استوفيا شروط الترشح لرئاسة الوزراء
مشوار مثير للسنغال قبل التتويج بكأس الأمم الأفريقية

مشوار مثير للسنغال قبل التتويج بكأس الأمم الأفريقية
«فرانس برس»: «توشيبا» اليابانية تخطط للانقسام إلى شركتين

«فرانس برس»: «توشيبا» اليابانية تخطط للانقسام إلى شركتين
كاركاتير خيري - عقيلة ومصباح البرلمان

كاركاتير خيري - عقيلة ومصباح البرلمان
الدبيبة يقرر صرف المليار الثالث لمنحة الزواج وتفعيل لائحة المهن الطبية

الدبيبة يقرر صرف المليار الثالث لمنحة الزواج وتفعيل لائحة المهن الطبية
كاركاتير خيري - سباق تشكيل حكومة جديدة في ليبيا

كاركاتير خيري - سباق تشكيل حكومة جديدة في ليبيا
تراجع الإنتاج الليبي والتوترات السياسية في العالم يشعلان أسعار النفط

تراجع الإنتاج الليبي والتوترات السياسية في العالم يشعلان أسعار النفط
جريدة «الوسط»: «لعبة الكراسي» تزيح الخيار الانتخابي حتى إشعار آخر

جريدة «الوسط»: «لعبة الكراسي» تزيح الخيار الانتخابي حتى إشعار آخر
معرض القاهرة بـ«عيون ليبية»: أبرز الإصدارات.. الأسعار.. البرنامج الثقافي

معرض القاهرة بـ«عيون ليبية»: أبرز الإصدارات.. الأسعار.. البرنامج الثقافي
حويلي يتحدث عن «تفاهمات» المشري وعقيلة بشأن الحكومة والإعلان الدستوري

حويلي يتحدث عن «تفاهمات» المشري وعقيلة بشأن الحكومة والإعلان الدستوري
48 ساعة صاخبة حول مصير حكومة الدبيبة: بورصة ترشيحات.. وشبح انقسام.. وفيتو أممي

48 ساعة صاخبة حول مصير حكومة الدبيبة: بورصة ترشيحات.. وشبح انقسام.. وفيتو أممي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بوريل: أوروبا تعيش «اللحظة الأكثر خطورة» على أمنها منذ انتهاء الحرب الباردة
بوريل: أوروبا تعيش «اللحظة الأكثر خطورة» على أمنها منذ انتهاء ...
بايدن: الولايات المتحدة وألمانيا تعملان «بشكل منسق» بمواجهة روسيا
بايدن: الولايات المتحدة وألمانيا تعملان «بشكل منسق» بمواجهة روسيا
واشنطن: التوصل لاتفاق نووي مع إيران «في متناول اليد»
واشنطن: التوصل لاتفاق نووي مع إيران «في متناول اليد»
وفد برلماني إماراتي بقيادة رئيس لجنة الدفاع والأمن يزور «الكنيست»
وفد برلماني إماراتي بقيادة رئيس لجنة الدفاع والأمن يزور «الكنيست»
جريدة أميركية: ترامب أخذ معه رسائل من كيم جونغ-أون عندما غادر البيت الأبيض
جريدة أميركية: ترامب أخذ معه رسائل من كيم جونغ-أون عندما غادر ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في بئر
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في ......
«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية
«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية...
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية...
منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى انتهاء الجائحة
منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى ......
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي استيلاءهم على السلطة
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي ......
المزيد
بوتين يعلق على مقترحات ماكرون بشأن أزمة أوكرانيا
بوتين يعلق على مقترحات ماكرون بشأن أزمة أوكرانيا...
بايدن: ألمانيا حليف «يعتمد عليه» في ملف أوكرانيا
بايدن: ألمانيا حليف «يعتمد عليه» في ملف أوكرانيا...
بايدن يعيد تهديد روسيا بغلق «نورد ستريم 2»
بايدن يعيد تهديد روسيا بغلق «نورد ستريم 2»...
جريدة أميركية: ترامب أخذ معه رسائل من كيم جونغ-أون عندما غادر البيت الأبيض
جريدة أميركية: ترامب أخذ معه رسائل من كيم جونغ-أون عندما ......
وفد برلماني إماراتي بقيادة رئيس لجنة الدفاع والأمن يزور «الكنيست»
وفد برلماني إماراتي بقيادة رئيس لجنة الدفاع والأمن يزور ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط