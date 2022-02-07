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واشنطن: التوصل لاتفاق نووي مع إيران «في متناول اليد»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 فبراير 2022, 10:12 مساء
واشنطن: التوصل لاتفاق نووي مع إيران «في متناول اليد»
علم إيران. (الإنترنت)
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قالت الولايات المتحدة، الإثنين، إن التوصل إلى اتفاق في المحادثات النووية الإيرانية في فيينا ممكن، لكن يجب استكمال اتفاق بسرعة؛ لأن طهران تطور قدراتها النووية.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية: «هناك اتفاق محتمل يتطرق إلى المخاوف الأساسية لجميع الأطراف، لكن إذا لم يبرم في الأسابيع المقبلة، فإن التقدم النووي الإيراني المستمر سيجعل عودتنا إلى خطة العمل الشاملة (الاتفاق الإطاري الذي أبرم العام 2015) مستحيلة»، وفق «فرانس برس».

صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، الأحد، أن طهران وواشنطن لا تزالان بعيدتين عن تحقيق «التوازن الضروري» في التزاماتهما خلال مباحثات فيينا الهادفة لإحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

مباحثات في فيينا بهدف إحياء اتفاق العام 2015 
وتخوض إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق بشأن برنامجها النووي (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا والصين)، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا بهدف إحياء اتفاق العام 2015 الذي انسحبت واشنطن أحاديًّا منه في 2018.

وتهدف المباحثات بعنوانها العريض لإعادة الولايات المتحدة إلى متن الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على إيران بعد انسحابها منه، في مقابل عودة الأخيرة لاحترام التزاماتها النووية، التي بدأت تدريجيًّا التراجع عن غالبيتها بعد خروج واشنطن من الاتفاق، واسمه الرسمي «خطة العمل الشاملة المشتركة».

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وقال شمخاني في تغريدة عبر «تويتر»، نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية، «رغم التقدم الطفيف في مفاوضات فيينا، ما زلنا بعيدين عن تحقيق التوازن الضروري في التزامات الأطراف». وأضاف: «تستدعي القرارات السياسية في واشنطن إيجاد توازن في الالتزامات للتوصل إلى اتفاق جيد».

رفع عقوبات أولوية طهران
وتشدد طهران على أولوية رفع عقوبات حقبة ما بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق، والتحقق من رفعها عمليًّا، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي.

في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها في الاتفاق. وأتى تصريح شمخاني، الأحد، غداة اعتبار وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان أن الإجراءات الأميركية بشأن رفع العقوبات «جيدة، لكنها لا تزال غير كافية، وذلك بعد إعلان واشنطن إعادة العمل بإعفاءات من العقوبات على صلة بالبرنامج النووي المدني لطهران.

وليل السبت، أعاد أمير عبداللهيان تأكيد موقف بلاده في اتصال مع جوزيب بوريل، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الذي يتولى تنسيق المباحثات. وتحدث أمير عبداللهيان عن تحقيق «بعض التطورات الإيجابية لكنها ما زالت لا تلبي توقعاتنا»، وفق بيان للخارجية الإيرانية. وأضاف: «نبحث عن اتفاق جيد بعزم وصراحة، لكننا وبنفس الصراحة والعزم نؤكد حماية خطوطنا الحمراء ومصالحنا الوطنية». وتابع: «للأسف، لم يلبِّ الاتفاق النووي في السنوات الأخيرة مصالح إيران الاقتصادية وسنتوصل إلى اتفاق جيد عندما يوفر لنا فوائد اقتصادية بطريقة مستدامة وموثوقة».

وكان شمخاني اعتبر أمس بعد الإجراء الأميركي بشأن الاعفاءات، أن «الاستفادة الاقتصادية الواقعية والمؤثرة والقابلة للتحقق من قبل إيران، شرط ضروري للتوصل الى اتفاق».

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