بايدن: الولايات المتحدة وألمانيا تعملان «بشكل منسق» بمواجهة روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، خلال لقائه المستشار الألماني أولاف شولتس، أن بلديهما يعملان «بشكل منسق» في مواجهة روسيا في سياق الأزمة مع أوكرانيا.

وقال بايدن، من البيت الأبيض، «نحن نعمل بشكل منسق من أجل تعزيز ردع أي عدوان روسي في أوروبا»، وكذلك لمواجهة «التحديات التي تطرحها الصين».

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، في 31 يناير ، أن بلاده «تواصل الدعوة لاعتماد الدبلوماسية» سبيلًا لحل الأزمة على الحدود الروسية-الأوكرانية، حيث حشدت موسكو أكثر من مئة ألف عسكري، لكن في الوقت نفسه «نحن مستعدون لكل الاحتمالات».

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وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة «عرضت كل نطاق الخطر» الذي تشكله روسيا، وذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي حول الأزمة الأوكرانية بطلب من واشنطن، وفق «فرانس برس».

عواقب وخيمة وسريعة

وحذر الرئيس الأميركي جو بايدن، من أنه «إذا تخلت روسيا عن المسار الدبلوماسي وغزت أوكرانيا، ستتحمل المسؤولية وتواجه عواقب وخيمة وسريعة».

وقال بايدن، في بيان، إن «اجتماع مجلس الأمن (الدولي) اليوم (الإثنين) خطوة حاسمة لجعل العالم يوحد الصوت» بشأن هذه الأزمة.