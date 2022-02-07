واشنطن تعرض مكافأة 10 ملايين دولار لإرشادها عن زعيم تنظيم «داعش-ولاية خراسان»

القاهرة - بوابة الوسط

عرضت الولايات المتحدة، الإثنين، مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار لمن يقدّم أي معلومة تتيح «التعرف على أو تحديد مكان» وجود زعيم تنظيم «داعش-ولاية خراسان»، سناء الله غفاري.

وهذه المكافأة التي وعدت بتقديمها وزارة الخارجية الأميركية، تعني أيضًا كل شخص يقدم معلومة تساعد في «توقيف أو إدانة» منفذي «الهجوم الإرهابي الذي نُفذ في 26 أغسطس 2021 في مطار كابل» وتبناه تنظيم «داعش-ولاية خراسان»، وأسفر عن نحو مئة قتيل بينهم 13 عسكريًّا أميركيًّا»، وفق «فرانس برس».

وتبنى تنظيم «داعش - ولاية خراسان» هجوما انتحاريا داميا في التاسع من شهر أكتوبر العام الماضي استهدف مسجدا شيعيا في مدينة قندوز الأفغانية.

- طالبان: منفذو الهجوم على المستشفى العسكري في كابل بينهم انتحاري

كما تبنَّى تنظيم «داعش»، في الثاني من نوفمبر من العام الماضي، هجومًا انتحاريًا استهدف مستشفى عسكريًا في كابل، وأوقع 19 قتيلًا وعشرات الجرحى. وفي بيان نشرته قنواته على منصة «تلغرام»، أعلن التنظيم أن «خمسة من مقاتلي الدولة الإسلامية نفَّذوا هجومًا منسقًا متزامنًا» على مستشفى سردار محمد داود خان العسكري في كابل.

وأوضح البيان أن أحد المقاتلين فجّر حزامه الناسف عند بوابة المستشفى قبل أن يقتحم مقاتلون آخرون المنشأة ويفتحوا النار. وفي وقت سابق، قال مسؤول في حكومة طالبان إن الهجوم الدموي الذي وقع بعد ظهر الثلاثاء على المستشفى العسكري الوطني في كابل انتهى، موضحًا أن عدة مهاجمين نفذوه وبينهم انتحاري، وفق وكالة «فرانس برس».