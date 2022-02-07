103 طلقات مدفعية احتفاء بمرور 70 عاما على تولي الملكة إليزابيث الثانية العرش (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

تردد صدى أصوات الطلقات المدفعية في لندن، الإثنين، احتفاءً بمرور 70 عامًا على تولي الملكة إليزابيث الثانية العرش، لتبدأ بذلك سنة من الاحتفالات لتكريم أطول الملوك حكمًا في بريطانيا.

وظهر الإثنين، أطلق جنود من الفرقة الملكية لخيالة المدفعية التي أسسها والد الملكة، الملك جورج السادس، 41 طلقة في غرين بارك، قرب قصر باكنغهام في وسط لندن، وفق «فرانس برس».

احتفال الملكة إليزابيث الثانية بالذكرى السبعين

وبعد ساعة، أطلقت 62 طلقة مدفعية من برج لندن، حيث يتم الاحتفاظ بجواهر التاج البريطاني بعناية شديدة. وعادة ما تطلق 21 طلقة مدفعية أثناء التحيات الملكية أو الوطنية، وترفع إلى 41 إذا كانت ستطلق من متنزه أو دارة ملكية، وتضاف إليها 21 طلقة إذا كانت ستطلق من نصب تذكاري في لندن.

ونظم هذا الحدث في اليوم التالي لاحتفال الملكة إليزابيث الثانية بالذكرى السبعين لاعتلائها عرش بريطانيا التي أصبحت، الأحد، أول ملكة بريطانية تصل إلى 70 عامًا من الحكم.

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واحتفلت الملكة بيوم السادس من فبراير بمرارة في قصر ساندرينغهام، لأن هذا التاريخ يرمز الى اعتلائها العرش في 1952 حين كانت في سن 25 عامًا، لكنه أيضًا يوم وفاة والدها الملك جورج السادس بسرطان في الرئة عن 56 عامًا.

وقال اللفتاننت كولونيل جيمس شو، الذي يشرف على الأحداث الاحتفالية للجيش: «بالنسبة إلي، هذا هو إطلاق اليوبيل البلاتيني، من هنا يبدأ كل شيء بالنسبة إلينا جميعًا وبالنسبة إلى البلاد».

وأوضح: «في 2 يونيو، ستنظم مسيرة عيد ميلاد الملكة بمشاركة 1400 جندي، وفي 5 منه، سيقام موكب احتفالي ستشارك فيه القوات المسلحة أيضًا».

حياتي ستكرس لخدمتكم

وأُعلنت أربعة أيام من الاحتفالات ينتظرها البريطانيون بفارغ الصبر في كل أنحاء البلاد تبدأ في 2 يونيو للاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة، علمًا بأن أحداثًا ستقام على مدار العام لتكريم الملكة إليزابيث الثانية البالغة 95 عامًا.

وأصبحت إليزابيث الثانية الأحد، أول ملكة بريطانية تتولى الحكم لـ70 عامًا، وهو حدث احتفلت فيه بهدوء في ساندرينعهام، دارتها في شرق إنجلترا، حيث توفي والدها.

وكانت الملكة إليزابيث الثانية انسحبت إلى حد كبير من الحياة العامة منذ واجهت مشكلات صحية في أكتوبر. وقد بدت في إطلالتين قبل ذكرى اعتلائها العرش ضعيفة وتمشي ببطء.

وسعيًا لتأكيد أن الملكة ما زالت تعمل بنشاط، أصدر قصر باكينغهام صورة التقطت في ساندرينغهام هذا الأسبوع تظهرها وهي تراجع أحد الصناديق الحمراء الشهيرة المستخدمة في الأعمال الحكومية في بريطانيا.

حفل استقبال للسكان المحليين

كما أقامت الملكة البريطانية حفل استقبال، السبت، للسكان المحليين في ساندرينغهام، يرجح أنه كان أكبر مشاركة حضورية لها منذ الخريف.

وتتزامن الأيام الأربعة من الاحتفالات المقررة مطلع يونيو مع ذكرى تتويجها العام 1953، وتشمل عرضًا عسكريًّا وحفلة موسيقية وحفلات في الشوارع وغداء «بيغ جوبيلي لانش» على مستوى البلاد ومسابقة «بلاتينوم بودينغ كومبيتيشن».

وجددت الملكة في رسالتها الموجهة إلى الجمهور، الموقعة «خادمتكم، إليزابيث»، التعهد الذي قدمته للمرة الأولى في مناسبة عيد ميلادها الحادي والعشرين «بأن حياتي ستكرس دائمًا لخدمتكم».

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، الإثنين، أنها عادت من ساندرينغهام إلى قصر وندسور في غرب لندن.